In memoriam: Почина изкуствоведът Пламена Димитрова-Рачева

Почина Пламена Димитрова-Рачева, българска изкуствоведка и художничка. Работи в сферата на художествената критика, историята на старото и съвременно изкуство, графиката и неконвенционалните форми. Авторка е на монографии и изследователски студии. Завършва специалност „Изкуствознание“ във Висшия институт за изобразително изкуство „Николай Павлович“ в София през 1977 г. Член е на Съюза на българските художници от 1982 г. Уредник е на „Графичен кабинет“ на Международното биенале на графиката във Варна (1980 – 1997). Уредник е в Градска художествена галерия – Добрич (2006 – 2008) и в НМБИИ (2010). Главен експерт в Държавна агенция „Архиви“ от юли 2010 г. до зимата на 2015 г. Постоянен член на комисиите по проекти за изобразително изкуство в Министерство на културата.

От пролетта на 2015 г. е директор на Градската художествена галерия „Борис Георгиев“ във Варна. Тя е автор на изследвания върху старото и съвременно изкуство. Председател е на Представителството на СБХ във Варна.

Осъществява самостоятелни изложби в галерии в България, Франция, Румъния и Гърция. Авторка е на видеоарт, представен в Германия, Куба, Испания и в България. Участвала е в международни биеналета на графиката, била е на Международно жури на графичните биеналета в България, Китай, Сърбия, Република Македония, Чехия, Гърция, на ОК на Международното триенале на графиката, София. Нейни графични произведения са притежание на национални и частни колекции в България и чужбина. Куратор е на представителни изложби на българска графика и живопис в България, Европа и Средна Азия (1979 – 2009). Има специализации в Русия, Израел, Франция, Германия, Сърбия.

През последните 3 години Пламена Димитрова-Рачева беше куратор на изложбите в Музей-галерия „Анел“, където е представила творчеството на Атанас Яранов, Николай Янакиев, Вълчан Петров, Калин Балев, Кирил Божков, Иван Славов, Анатолий Станкулов, Красен Кралев, Панайот Панайотов, Соня Русков, Владимир Пенев, Станислав Божанков, Цанко Цанков, Явор Цанев, Георги Данчев и Невена Луканова.

Под нейно съставителство и с нейни изкуствоведски текстове са излезли множество каталози и албуми на съвременни художници. Последният от тази серия обхваща творчеството на класика Стефан Георгов и беше издаден от Фонд за изкуство и култура „Ангел Симеонов“ през 2024 г.

Поклон пред светлата ѝ памет!