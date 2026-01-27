Внимание! Банки алармират за фишинг измами, свързани с еврото

Измамници изпращат фалшиви имейли и SMS-и

Търговски банки в България предупредиха за активна фишинг кампания, която злоупотребява с темата за въвеждането на еврото, за да подвежда клиенти. Измамниците изпращат фалшиви имейли и SMS-и, в които се твърди, че са открити дублирани плащания или неправомерно задържани суми по банкови сметки.

В съобщенията се настоява за „спешни действия“, като получателите са приканвани да кликнат върху линк, който уж води до възстановяване на средства. От банковия сектор подчертават, че подобни послания са измамни, и призовават клиентите да не отварят линкове и да не въвеждат лични или финансови данни.

Киберекспертът Кирил Григоров обясни пред NOVA, че основен признак за фишинг атака е искането за предоставяне на чувствителна информация, потвърждение на банкови данни или извършване на преводи. По думите му подобни измами често се активизират около актуални обществени теми и са очаквани на фона на повишеното внимание около приемането на еврото.

„Гражданите трябва да бъдат особено бдителни през следващите седмици и месеци, да проверяват внимателно подателя на съобщенията и при съмнение незабавно да се свържат с банката си чрез официалните ѝ канали“, предупреди Григоров.