Системата „Бонус-малус”: Ще плащаме ли от февруари

Шофьори и застрахователи очакват въвеждането на системата „Бонус-малус“ за цените на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“. Тя ще повиши цената на полиците за водачите с нарушения и ще понижи премиите за примерни шофьори, съобщава NOVA.

Системата първоначално трябваше да заработи от 1 февруари, но според бранша това няма да се случи навреме. Причините са няколко - не е готова Наредбата за достъп до информация от Гаранционния фонд за катастрофите, липсват методиките на компаниите за оценка на риска и е необходимо обновяване на застрахователните системи. Системата ще влезе в действие едва след като всички тези изисквания бъдат изпълнени.

Как ще работи „Бонус-малус“?

Крайната цена на полица „Гражданска отговорност“ ще включва бонус – намаление за водачите без нарушения през последните 5 години, или малус – оскъпяване за тези, причинили ПТП с доказана вина.

Петър Николов, който плаща 280 лв. годишно за своята полица, се притеснява, че с новата система цената може да се увеличи. Застрахователят Велин Николов обаче отбелязва, че базовата премия се определя от компаниите и не очаква сериозни промени.

Коефициентът на бонус или малус ще се определя от застрахователите, а изчислението на крайната цена ще бъде автоматично и електронно, без намеса на служители.

„Когато системата заработи, бонусът или малусът ще се отразяват автоматично в цената, която ще се визуализира за клиента“, пояснява Николов.

За определянето на цената ще се използва информация за щетите от Гаранционния фонд за последните 5 години.

„Новият режим позволява на всеки застраховател достъп до пълната история на водачите. Всяка компания ще разработи своя методология за използване на тези данни“, обяснява Николай Станчев, председател на УС на Асоциацията на българските застрахователи.

За предотвратяване на злоупотреби ще следи Комисията за финансов надзор.