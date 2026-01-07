Дават на пенсионерите средно по 524 евро

Разходите за пенсии нараснаха с 11,4% за година

От януари до ноември миналата година за пенсии са дадени 21,973 млрд. лв.

Пенсионерите получават средно на месец по 1024,48 лв., което прави 523,81 евро, показват данни на НОИ за ноември миналата година. Броят на пенсионерите за е 2 063 694. Пенсиите имат най-голям дял от разходите от бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО). От януари до ноември миналата година за пенсии са дадени 21,973 млрд. лв., което е 91,2% от плана за годината. Спрямо същия период на предходната година разходите за пенсии са с 2,25 млрд. лв. (+11,4%) повече.

Общият размер на разходите от бюджета на ДОО за първите 11 месеца от миналата година е 24,784 млрд. лв. или 90,5% от годишния план. На годишна база разходите нарастват с 2,44 млрд. лв.

Приходите в бюджета на ДОО от януари до ноември са 13,67 млрд. лв., което е 89,9% от годишния план. На годишна база приходите нарастват с 1,794 млрд. лв. Тъй като приходите от осигуровки не стигат за изплащане на пенсиите, в бюджета на ДОО за 11 месеца са преведени 11,2 млрд. лв. от републиканския бюджет, където влизат приходите от данъци.