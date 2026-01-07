Какво ще се случи с левовете и стотинките след изтеглянето им от обращение

Левовете и стотинките, които постепенно ще бъдат изтегляни от обращение, ще бъдат унищожавани, за да се предотвратят злоупотреби и опити за повторната им употреба. Това обясни главният касиер на Българската народна банка Стефан Цветков.

По думите му в момента в обращение се намират около 640 тона банкноти, което се равнява на приблизително 32 тира, както и близо 7700 тона монети – над 385 тира. Всички изтеглени от пазара банкноти и монети ще бъдат окончателно унищожени.

Монетите ще преминават през процес на демонетизация със специализирани машини, при който изображенията ще бъдат напълно заличени, а металът ще се превърне в скрап. Той ще бъде продаван от БНБ. От централната банка подчертават, че няма риск металът да бъде използван за производство на евромонети, тъй като сплавите са различни.

Банкнотите ще се унищожават чрез необратимо нарязване на фини ленти, след което ще бъдат брикетирани. Процесът ще се извършва със собствено оборудване на БНБ и при засилени мерки за сигурност, за да се изключи възможността банкноти да попаднат в ръцете на лица, които биха се опитали да ги обменят срещу евро.

От БНБ уточняват, че подобни процедури са стандартна практика и се прилагат и при изтегляне на повредени или фалшиви банкноти и монети.

Още през март 2025 г. централната банка обяви търг за купувач на 7,7 млн. тона метален скрап. Към онзи момент наличните монети възлизаха на около 52 хил. тона, а останалите количества ще бъдат получени след стопяването на всички монети, изтеглени във връзка с въвеждането на еврото. Договорът ще бъде със срок от пет години, като скрапът ще се предлага на партиди от минимум 10 тона. Купувачът ще бъде задължен да транспортира и претопява метала, без право да възстановява или произвежда български монети.

По данни на БНБ в обращение се намират около 3,3 млрд. монети, като най-голям е делът на монетите от 1 и 2 стотинки – съответно над 917,8 млн. и 862,7 млн. броя. Значително по-малко са монетите от 2 лева – около 97,1 млн., но всяка от тях тежи по 9 грама.