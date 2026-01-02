Семейства остават без детски помощи

Средномесечният доход на човек за предходните 12 месеца не бива да надхвърля 388,58 евро

Прагът остава същия като през 2025 г.

Причина е увеличената минимална заплата и липсата на бюджет

Семейства остават без детски заради увеличената минимална заплата и липсата на бюджет. Прагът за достъп до помощи се определя с бюджета на държавата за всяка година, като винаги малко се завишава, за да не лиши увеличението на минималната заплата хора от помощи. Тази година обаче има нова минимална заплата - 620,20 евро, а прагът остава същия като през 2025 г.

Така до приемането на нов бюджет семейни помощи за деца ще се отпускат на семейства, за които средномесечният доход на човек за предходните 12 месеца е 388,58 евро. Тъй като се вземат предвид доходите за 12 месеца назад, ефектът ще се прояви по-късно. МФ планираше да увеличи прага за достъп от Нова година на 415 евро.

Размерът на детските надбавки изглежда по следния начин в евро:

1. за семейство с едно дете - 25,57 евро;

2. за семейство с две деца - 56,25 евро;

3. за семейство с три деца - 84,37 евро;

4. за семейство с четири деца - 89,48 евро сега, като за всяко следващо дете в семейството помощта за семейството расте с 10,23 евро.

За близнаци сумата за поредна година остава 38,35 евро. Тези суми бяха закръглени нагоре до 26-90 евро в проекта на бюджет за 2026 г., но при липса на такъв сега би следвало да се приложи официалният курс от 1,95583 лв. за 1 евро при закръгляне на втория знак след десетичната запетая винаги нагоре в полза на получателя, както се прави при социалните плащания и пенсиите.

Правилото за изплащането на възнаграждения, обезщетения, пенсии, парични и социални помощи гласи, че ако при закръгляването третият знак след десетичната запетая е по-голям от нула, вторият знак след десетичната запетая се увеличава с една единица.

Помощта за ученици в първи-четвърти клас и в осми клас е 153,39 евро, като вторият транш от нея ще се изплати в следващите месеци в евро.

Данъчните облекчения за деца също остават без промяна. Сумата, която ще се приспада от годишната данъчна основа е:

1. едно дете - 3067,75 евро;

2. две деца - 6135,50 евро;

3. три и повече деца - 9203,25 евро.

За деца с увреждания ще се приспадат 6135,50 евро.