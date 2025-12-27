МВР предупреди! Ето как да не станете жертва на валутни измами (ВИДЕО)

Началникът на сектор „Измами“ в ГДНП гл.инспектор Златка Падинкова препоръчва да не се доверявате на непознати, които предлагат съдействие или по-добри условия за обмяна на левове в евро.

- Да бъдете внимателни, ако получите телефонни обаждания и съобщения с предложение за изгодни условия или съдействие за превалутиране.

- Да не допускате непознати в дома си, които ви предлагат по-добър курс за обмен на валута!

- Да не давате пари на непознати, които се представят за служители на банки, пощи, полиция и др.!

- Да не се подвеждате при предложение за съхранение на Вашите спестявания!

Нито една институция не предлага подобна услуга срещу заплащане!

Полицията призовава - при съмнение за измама или друга злоупотреба, незабавно подайте сигнал на тел. 112 или посетете най-близката структура на МВР!