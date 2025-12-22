Не отчитаме рязко поскъпване на стоките, увери шефът на КЗП

Към момента няма необичайни процеси на пазара - това заяви изпълняващият длъжността председател на Комисията за защита на потребителите Александър Колячев в отговор на въпрос наблюдава ли се ценови хаос у нас заради политическата нестабилност.

По думите му данните от проверките на КЗП и НАП, както и информацията от платформата „Колко струва“, не показват сериозни отклонения.

„На пазара не се случва нищо необичайно към момента, поне това сочат нашите наблюдения. Тази информация е базирана и на проверките, които извършваме ние и Национална агенция по приходите, също така и на база на цялата огромна информация, която получаваме чрез сайта "Колко струва", която анализираме и не наблюдаваме към момента никакви сериозни отклонения от пазарния процес“, коментира Колячев по БНТ.

Той увери, че институциите са подготвени за въвеждането на еврото и че единствената промяна от 1 януари ще бъде смяната на валутата.

„Не се притесняваме нито от датата 1 януари, нито от 31 януари. Според нас единственото, което ще се промени, е валутата“, каза още шефът на КЗП.

По отношение на проверките Колячев съобщи, че до момента са издадени около 50 акта, като броят им продължава да расте, но нарушенията са по-скоро изолирани.