КЗП глоби над 30 търговци за необосновани увеличения на цените

Комисията за защита на потребителите (КЗП) е съставила 31 акта за административни нарушения за необосновано повишаване на цените от 9 октомври досега, съобщиха от регулатора за БТА. Нарушенията се установяват по Закона за въвеждане на еврото, който предвижда търговците да формират цените си прозрачно и да обосновават всяко увеличение с обективни икономически фактори.

Гратисният период от два месеца след обнародването на закона на 8 август вече е приключил, а санкциите за недобросъвестни търговци варират между 5000 лв. и 1 млн. лв.

КЗП и НАП проведоха съвместни проверки на магазини с оборот под 10 млн. лв., като само през декември са извършени 80 проверки, 42 от които водени от КЗП. Отделно 167 търговци са били призовани чрез портала „Колко струва“ да предоставят документи за обосновка на увеличенията на цените.

Пътят за въвеждане на еврото в България от 1 януари 2026 г. беше официално одобрен от Европейската комисия и Европейската централна банка на 4 юни 2025 г., а окончателното решение на ЕКОФИН беше взето на 8 юли.