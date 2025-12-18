Revolut премахна лева – Вижте какво ще се случи с парите ви!

От днес финтех компанията Revolut официално прекрати поддръжката на българския лев (BGN). Всички наличности в левове в акаунтите на българските потребители се конвертират автоматично в евро (EUR) по фиксирания курс 1,95583 лв. за 1 евро – същият курс, който ще бъде използван при официалното въвеждане на еврото у нас.

Основни промени за клиентите:

- Конвертирането се извършва без такси и без скрити разходи.

- Картите и плащанията продължават да работят нормално, като преводите вече се извършват в евро.

- В приложението валутата BGN вече е отбелязана като „delisted“, а салдата са преизчислени автоматично.

Решението на Revolut се разглежда като ясен сигнал за присъединяването на България към еврозоната. България е в ERM II от 2020 г., а официалното въвеждане на еврото се очаква след финално одобрение от европейските институции.

При влизането в еврозоната:

- Левът ще бъде заменен от еврото по фиксирания курс 1,95583 лв.

- Ще има период на двойно обозначаване на цените (в лева и евро)

- Определен срок левът ще може да се обменя безсрочно в БНБ

- Банковите сметки ще се превалутират автоматично и безплатно, както вече направи Revolut

Експертите посочват, че действията на глобални финансови компании като Revolut облекчават прехода към еврото за потребителите и намаляват риска от объркване или допълнителни разходи.