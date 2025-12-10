6 дни бонус към картите за градски транспорт - Ето как да ги получите

Компенсация за периода на стачните действия между 14 и 19 май

Ако сте имали валидна карта за градски транспорт в София в периода на стачните действия между 14 и 19 май, ще получите 6 допълнителни дни към абонамента си. Това съобщават от „Ние, потребителите“, които са изпратили официално писмо до Центъра за градска мобилност. В резултат Столичният общински съвет е приел решение за компенсация на всички засегнати пътници.

Важно уточнение е, че допълнителните дни не се активират автоматично. Те се добавят едва след изтичане на валидността на настоящата ви карта и при първа валидация в превозно средство. Така всеки потребител може да избере точния момент, от който да започне ползването на компенсацията.

Допълнителните 6 дни ще бъдат достъпни за активация до края на юни следващата година.

От „Ние, потребителите“ призовават:

„Не пропускайте тези допълнителни дни – това е ваше право, извоювано в интерес на всички пътуващи.“