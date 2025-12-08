Майчинството за втората година става 460 евро

Правителството одобри проектобюджета за 2026 г., който предвижда увеличение на обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст до 460,17 евро. При завръщане на работа преди детето да навърши 2 години размерът на паричното обезщетение ще се повишава от 50% на 75% от предишния доход, съобщиха от правителствената пресслужба.

Средната пенсия през следващата година се очаква да достигне 541,20 евро, с номинален ръст от 8,5%. Това надвишава повече от два пъти прогнозирания темп на средногодишната инфлация за 2026 г., който е 3,5%, което означава реално увеличение на покупателната способност на възрастните хора.

През 2026 г. жените, работещи трета категория труд, ще могат да се пенсионират, ако са навършили 62 години и 6 месеца и имат 36 години и 10 месеца осигурителен стаж. За мъжете изискванията ще са 64 години и 9 месеца навършена възраст и 39 години и 10 месеца осигурителен стаж.