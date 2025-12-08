Пореден ръст на цените: Потребителската кошница удари 100 лв.

Потребителската кошница с основни продукти е поскъпнала с един лев за седмица и вече достига 100 лева, показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Според експертите движението при цените е изцяло резултат от сезонни колебания, предава БНТ.

Няколко основни зеленчука поевтиняват леко: Лукът и картофите – с 1 ст., морковите – с 2 ст., а най-голям спад има при ябълките – 30 ст. В същото време доматите и краставиците поскъпват.

При млечните продукти кашкавалът отчита ръст от 2 ст., а киселото мляко и яйцата – от 1 ст. Спад има в цените на брашното, маслото и прясното мляко.

От началото на годината оризът е поевтинял с 3 ст., а олиото – с 8 ст. Брашното е поскъпнало със 7 ст., а свинското и пилешкото месо – с 46 ст.

„Пазарът е спокоен, без отклонения от нормалната логика. Дори наблюдаваме сериозно стабилизиране. Тази седмица кошницата се увеличава от 99 на 100 лева“, коментира Владимир Иванов, председател на ДКСБТ.