Омбудсманът е срещу поскъпването на водата

Приемаме еврото с по-високи сметки

Няма подобрение в качеството, но цените на водата трайно растат - това е недопустимо. С тази позиция по време на обществено обсъждане в КЕВР омбудсманът Велислава Делчева настоя регулаторът да преосмисли планираното поскъпване на водата от 1 януари 2026 г., което съвпада с влизането ни в еврозоната.

Велислава Делчева бе категорична, че регулаторът трябва да преразгледа поредното поскъпване, тъй като въпреки увеличенията с над 72% от 2020 г. досега качеството на услугата не се подобрява. Омбудсманът подчерта, че гражданите в редица населени места - Сливен, Омуртаг, Шумен, Плевен, Великотърновско, Брезник и много селища в Софийска област, преживяха тежки водни режими. По данни на МРРБ засегнатите това лято са били над 600 хил. човека, което прави всяко ново увеличение особено чувствително.

“От началото на годината в институцията на омбудсмана имаме над 500 жалби, повече от 42% от тях са свързани с лошо качество на ВиК услугите. Най-много от сигналите са от Перник, Плевен, София-област, Варна и Добрич”, поясни Делчева.

За 2026 г. е предвидено най-голямо поскъпване в Кърджали - 13,19%, Сапарева баня - 12,67%, Троян - 12,03%, Благоевград - 11,72%, София - 9,26%, като най-висока цена се очаква в Силистра - 6,42 лв./куб. м.