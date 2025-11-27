Омбудсманът поиска майчинството да стане колкото минималната заплата

Омбудсманът Велислава Делчева отправи сериозни критики към проектобюджета в частта му за Държавното обществено осигуряване, като подчерта, че настоящите политики не осигуряват достатъчна подкрепа за родителите и децата.

"Настоявам майчинството през втората година да бъде определено като размер, който е равен на минималната работна заплата. Управляващите вдигнаха размера на майчинските, но тези 900 лева вече не са достатъчни за да се отглежда едно дете", коментира Делчева пред Nova.

Тя обърна внимание и на недостига на места в детските градини и ясли: „Прави впечатление, че все още планирането по отношение на детските градини и ясли не е в такава степен, че да могат да се поемат децата, които имат нужда да посещават детските градини. Има някакви действия в тази посока, но не са достатъчни. Майките имат нужда от повече подкрепа“, отбеляза тя.

Делчева коментира и решението на Столичната община за повишаване на таксите за паркиране, което според нея е взето без нужния обществен диалог.

„Това решение не беше обсъдено със софиянци, а то засяга голяма част от техния живот. Цените, които предлага Общината, са двойни. Решението не беше основателно“, смята новият омбудсман.

Делчева посочи още, че обезщетението за отглеждане на дете през втората година остава под минималната работна заплата, което според нея е недопустимо.