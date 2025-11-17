Обменяме пари в пощата само с лична карта

Пенсионерите са рискова група

Опасяват се от опити за измами

При превалутиране на българските левове в евро в пощите след влизането ни в еврозоната ще се проверяват документите за самоличност, като ще се прави тяхно копие и ще се извършва проверка за валидността им. Това пояснява пред БНР Александър Кирилов, който отговаря за сигурността в “Български пощи”. “Анонимни ползватели на услугата няма да има. Всички наши клиенти ще бъдат идентифицирани”, посочва той.

След приемане на еврото хората шест месеца ще могат да сменят левове за евро безплатно в банките. Но в населените места, където няма офиси на банки, обмяната на левове за евро ще може да бъде направена в пощата.

Оценени са всички рискове за нивото на сигурност в малките обекти, уверява Кирилов. Възрастните хора са рискова група. За целта се провеждат информационни кампании по места, съвместно с териториалните структури на МВР.

“Подчертаваме изрично, че услугата по превалутиране в тези малки населени места, където няма други финансови институции, се извършва само и единствено в пощенските станции. Всякакви други обаждания, които ще подканват хората да го направят другаде и с мотив спешност, са измама”, подчерта Александър Кирилов. Ако на човек се обадят по телефона и му предложат да обменят парите му на по-добър курс или на място, различно от пощата или в банката, вероятно става въпрос за измама. Например може да дадат на човека фалшиви банкноти евро срещу неговите левове.

Ще бъде публикуван списък на пощенските станции, които ще могат да обменят по-големи суми по предварителна заявка. Допуска се превалутиране да се прави и с нотариално заверено пълномощно, чийто образец предстои да бъде публикуван. Упълномощеният ще представя и своя документ за самоличност, както и копие на документа за самоличност на упълномощителя, което няма да се нуждае от нотариална заверка.