Спират банковите карти  преди Нова година

Част от смяната на левовете с евро

Влизането на България в еврозоната е свързано и с определени технически промени в платежните системи и затова временно няма да можем да ползване банковите си карти. Преминаване на банковите системи към еврото е планирано за периода 31 декември - 2 януари. Всяка банка ще информира клиентите си за достъпността на своите дигитални канали в този период, обявиха от Асоциация на банките в България (АББ).

За четири част няма да можем да ползваме банкови карти при въвеждане на еврото. В интервала между 21:00 часа на 31 декември и 01:00 часа на 1 януари 2026 г. ще се случи техническо пренастройвана на системите (карти, ПОС терминали, банкомати) с временни прекъсвания на системите, обявиха от Асоциация на банките в България. Всички услуги ще бъдат възстановени поетапно до 1 час след полунощ. След този час картовите системи ще преминат към стандартен режим на работа, като всички плащания ще се извършват в евро. От 1 януари 2026 г. банкоматната мрежа ще започне да разпространява евро банкноти.

За ваше удобство от Асоциацията на банките препоръчват да предвидите и известна сума в брой в лева за новогодишната нощ. Левови банкноти и монети ще могат да се използват през целия месец януари, в периода на двойно обращение.