"Мяра": 86,1 на сто от българите смятат, че полученият ръст на заплатата не е достатъчен

54,1 на сто от българите подкрепят увеличението на минималната работна заплата

86,1 на сто от работещите българи смятат, че полученият през тази година ръст на възнагражденията не е достатъчен. Само 11,1% определят увеличението на МРЗ като достатъчно.

Това сочат резултатите от представително проучване на агенция "Мяра" сред 804 пълнолетни български граждани.

Изследването е за нагласите относно динамиката на доходите, размера на минималната работна заплата, механизма за нейното определяне и приравняването ѝ към стойността на заплатата за издръжка. То е проведено в периода 30 октомври - 7 ноември 2025 г. по поръчка на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ). 

От изнесените данни става ясно още, че 54,1 на сто от българите подкрепят увеличението на минималната работна заплата (МРЗ), като 1/3 от тях смятат, че тя трябва да бъде равна на заплатата за издръжка. 

Почти 19% от анкетираните са против увеличението на МРЗ, а 27% се колебаят

„Повишението на МРЗ се възприема като необходимо социално-икономическо действие от повече от половината участници в проучването“, казват експертите, провели изследването.

Подкрепата за ръст на МРЗ е висока сред заетите в държавния и в частния сектор, както и сред безработните, каза зам.-директорът на Института за социални и синдикални изследвания и обучения (ИССИО) Виолета Иванова.

Негативно настроени към увеличението на МРЗ са самонаетите лица и собствениците на бизнес, посочи тя. 

Отчита се фрагментация при степента на увеличение на заплатите, като 42,5% са посочили, че са получили ръст на възнагражденията от порядъка на 10-15%. С най-голям дял е групата с доход в диапазон 2000-3000 лв. (59,4%).

