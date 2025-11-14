НСИ отчете ръст на заплатите на българите през 2025 г.

Средният тримесечен доход на човек от домакинство през третото тримесечие на 2025 г. достига 3680 лв., което е с 9,8% повече спрямо същия период на 2024 г., сочат данните на Националния статистически институт (НСИ).

Най-голям дял в структурата на доходите заема трудовата заплата – 58,1%, следвана от пенсиите – 29,4%, и доходите от самостоятелна заетост – 7,8%. Спрямо третото тримесечие на 2024 г. делът на трудовите доходи се увеличава с 3,5 процентни пункта, а на пенсиите намалява с 0,9 процентни пункта.

В номинално изражение средните доходи по източници се променят по следния начин:

- Работна заплата: От 1830 на 2137 лв. (+16,8%)

- Самостоятелна заетост: От 265 на 287 лв. (+8,2%)

- Пенсии: От 1015 на 1083 лв. (+6,7%)

- Социални обезщетения и помощи: От 79 на 59 лв. (-25,1%)

Паричният доход съставлява 99,4% от общия доход, а доходът от натура – 0,6%.

Средният тримесечен разход на човек от домакинство е 3344 лв., което е с 6% повече спрямо третото тримесечие на 2024 г. Най-голям дял имат разходите за храна и безалкохолни напитки (28,6%), следвани от жилищните разходи (15%), данъци и социални осигуровки (14,9%) и транспорт и съобщения (10,7%).

Абсолютно разходите се променят както следва:

- Храна и безалкохолни напитки: 881 → 957 лв. (+8,6%)

- Алкохол и цигари: 118 → 136 лв. (+15%)

- Облекло и обувки: 108 → 98 лв. (-8,9%)

- Жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане): 485 → 501 лв. (+3,2%)

- Здравеопазване: 183 → 166 лв. (-9,5%)

- Транспорт и съобщения: 349 → 359 лв. (+3%)

- Свободно време, култура и образование: 322 → 325 лв. (+1%)

- Данъци и социални осигуровки: 420 → 498 лв. (+18,6%)

Потреблението на основни хранителни продукти показва леки промени: най-голямо увеличение има при плодовете – от 21,2 на 21,5 кг, а най-голямо намаление – при хляба и тестените изделия (16,8 → 16,5 кг), сиренето (3 → 2,7 кг) и зеленчуците (24,4 → 24,2 кг). Потреблението на месо, фасул и картофи остава непроменено.