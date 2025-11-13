Обявиха правила за получаване на пенсии в чужбина

Формулярът трябва да е заверен

Всяка година трябва да бъде подавана декларация

Хората, които получават българска пенсия, но живеят в държава извън ЕС, трябва да подават “декларация живот” за продължаване получаването є всяка календарна година, напомниха от НОИ. Срокът за подаване на декларацията е от 1 ноември до 31 декември, като и за 2025 г. срокът е до края на декември.

Декларацията трябва да бъде попълнена лично от пенсионера и да бъде заверена от нотариус, консулска служба, пенсионен орган или друго длъжностно лице, определено със законите на съответната държава. Заверката също трябва да бъде направена от 1 ноември до 31 декември на съответната година. Това изискване не важи за хора, които получават български пенсии в Турция по реда на Споразумението между България и Турция за изплащане на български пенсии в Турция.

Тези хора (чиито пенсии се изплащат чрез турския осигурителен институт - SGK), както и досега, са задължени да изпращат декларация за живот два пъти годишно - през януари и юли на всяка календарна година. Тази декларация се подава само в НОИ в София-град на адрес бул. “Александър Стамболийски” №62-64. Живеещите в Турция, които не получават пенсия по реда на това споразумение, трябва да подадат декларация живот до поделението на НОИ в областния град, което изплаща пенсията им.

Декларацията трябва да бъде подадена до края на 2025 г., както и през всяка следваща година. Ако в този срок не бъде представена декларация, пенсията се спира. След получаването на декларацията изплащането на пенсията се възобновява от датата на спирането, но има тригодишен давностен срок.

Декларацията може да бъде подадена в оригинал лично или чрез законния представител; чрез упълномощено лице с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа или чрез лицензиран пощенски оператор.

Декларацията може да бъде подадена и онлайн през сайта на НОИ от рубрикатата “Вход към единен портал за електронни услуги на НОИ”. В този случай може да се ползва електронен подпис, ПИК на НОИ или на НАП.