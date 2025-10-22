НОИ с важно уточнение за инвалидните пенсии

Кога ще продължи изплащането на парите зависи от датата на подаване на заявлението за преосвидетелстване

Напомнят на хората каква е процедурата

Кога ще продължи изплащането на инвалидната пенсия зависи от датата на подаване на заявлението за преосвидетелстване, напомниха на НОИ. Съгласно Закона за здравето регионалните картотеки на медицинската експертиза следва да уведомяват служебно хората за необходимостта от редовно преосвидетелстване не по-късно от 4 месеца преди изтичане на определения в експертното решение на ТЕЛК или НЕЛК срок на трайно намалена работоспособност. За да бъде един човек преосвидетелстван е необходимо да подаде заявление-декларация за преосвидетелстване в съответната регионална картотека на медицинската експертиза.

С последните изменения и допълнения в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж важно значение има датата, на която е подадено заявлението-декларация за преосвидетелстване. Изплащането на инвалидната пенсия се продължава без прекъсване от датата, следваща тази, до която е била отпусната, когато заявлението-декларация за преосвидетелстване е подадено до датата, на която изтича срокът на последното действащо експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, по което е изплащана пенсията за инвалидност, съответно - добавката за чужда помощ. Когато заявлението-декларация за преосвидетелстване е подадено след въпросната дата, изплащането на инвалидната пенсия, съответно - на добавката за чужда помощ, се възстановява от датата на преосвидетелстването. Тези промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж се отнасят за заявления-декларации за преосвидетелстване, подадени на 2 декември 2025 г. и след тази дата.

Получаващите българска пенсия хора, които живеят в страна, за която не се прилагат международни договори или европейски регламенти за координация на системите за социална сигурност, например за Австралия, Аржентина, Куба, Кувейт, Нова Зеландия, САЩ, Тайланд, Япония и др., трябва да подават т. нар. “декларация живот” всяка календарна година в периода от 1 ноември до 31 декември, обясняват от НОИ. За този кръг от хора вече има задължение да подават декларация за продължаване получаването на пенсията (“декларация живот”) веднъж годишно. Промяната е свързана с това, че те живеят в държави, с които не се прилагат механизми за уведомяване в случай на смърт и има случаи, при които органът по пенсионно осигуряване узнава за това обстоятелство на много по-късен етап.

Срокът за представяне на декларацията е от 1 ноември до 31 декември на всяка календарна година. Тази година също ще трябва да се представи декларация до 31 декември. Декларацията трябва да е заверена от консулска служба или друг официален орган. Тя може да бъде подадена лично, в оригинал чрез пощенски оператор или чрез упълномощено лице. Възможно е подаване и по електронен път с електронен подпис или ПИК на НОИ.

Пенсионерите вече могат да получават пенсията си от всяка пощенска станция в населеното място по постоянния или настоящия им адрес, без да подават заявление за промяна на избрания от тях клон. За пенсионерите остава ангажиментът да подават заявления, когато пощенският клон, от който искат да получават пенсията си, е в населено място, различно от постоянния или настоящия им адрес.