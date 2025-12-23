Обрат! Водата няма да поскъпва от 1 януари 2026 г.

Въпреки одобрените от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) нови тарифи, ВиК операторите, част от системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, няма да увеличават цените на водоснабдителните и канализационните услуги от 1 януари 2026 г.

Предложените нови цени бяха базирани на одобрени бизнес планове на водните дружества и бяха мотивирани от нуждата за изпълнение на инвестиционни програми за подобряване качеството и сигурността на ВиК услугите, както и за покриване на оперативните разходи.

Въпреки това, търговските дружества с държавно участие решиха да не въвеждат увеличението на този етап. Целта е да се осигури плавен преход за потребителите след въвеждането на еврото като официална валута в страната.

ВиК операторите се ангажират да информират своевременно клиентите при всяка бъдеща промяна в цените на услугите.