Водата поскъпва в почти цяла България, в София с над 12%

От първи януари 2026 година

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) определи новите цени на водата в страната, които ще влязат в сила от 1 януари 2026 г. В столицата София кубик вода ще струва 4,12 лв., което означава увеличение с близо 12%. Най-голямо поскъпване се очаква в Кърджали – почти 14%, до 5,19 лв. за кубик.

Най-скъпа остава водата в Силистра – 6,44 лв. за кубик, с ръст от 4,8%, а в Разград цената ще достигне 6,33 лв., с минимално увеличение от 1,1%. Има и градове, където водата поевтинява: в Шумен цената леко пада, а в Ямбол кубик ще струва 4,52 лв., което е намаление с почти 12%.

Във Враца цената ще се повиши с 8,9% до 5,48 лв., във Велико Търново – с 8,8% до 5,12 лв., а в Габрово – с 8,4% до 4,93 лв. В морските градове поскъпването също е значително – във Варна водата ще е 5,92 лв. за кубик (повишение с 6,6%), а в Бургас – 5,28 лв. (увеличение с 1,4%). В Пловдив цената ще достигне 3,73 лв. за кубик, което представлява ръст от 4%.