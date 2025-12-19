Грешка в цената: ВАС махна уикенд винетката

Върховният административен съд отмени Параграф 1 от Постановление № 20 на Министерския съвет от 31 март 2025 г., с който беше определена цена от 5,12 евро за уикенд винетката. Решението касае единствено цената на този вид винетка, като останалите разпоредби от тарифата остават в сила.

Съдът установи, че при превалутирането на таксата от левове в евро е допуснато неправилно закръгляване в полза на държавата. Според Закона за въвеждане на еврото в България, сумите следва да се преизчисляват чрез разделяне на стойността в левове на официалния валутен курс от 1,95583, без закръгляване. Закръгляне се извършва едва в крайния резултат до втория знак след десетичната запетая.

При цена от 10 лева за уикенд винетка правилното изчисление е 10 ÷ 1,95583 = 5,11292 евро, което се закръгля на 5,11 евро. Определянето на цена от 5,12 евро е в нарушение на закона, посочват магистратите.

Тричленният състав на съда уточнява, че неправилно закръгляване е установено само при уикенд винетките. При останалите видове винетки подобни нарушения не са констатирани.

В мотивите си ВАС подчертава, че правилата за закръгляване при превалутиране са ясно определени в нормативен акт от по-висока степен и трябва да се спазват стриктно.

Решението е постановено по административно дело № 4349/2025 г. и може да бъде обжалвано пред петчленен състав на ВАС в срок от 14 дни.