Какво се случва със сметки, кредити, депозити, лизингови вноски и инвестиции с въвеждане на еврото

С въвеждането на еврото от 1 януари 2026 г. всички финансови продукти в левове – банкови сметки, депозити, кредити, лизингови вноски и инвестиционни инструменти – ще бъдат еднократно и безплатно превалутирани в евро по фиксирания курс 1 евро = 1,95583 лева. Това става автоматично, без да е нужно клиентите да подават документи или да подписват нови договори. Условията по договорите остават същите, като се променя единствено валутата, в която са изразени сумите.

Превалутираните в евро разплащателни, спестовни и депозитни сметки запазват международния си банков номер (IBAN). От деня на въвеждането на еврото всички тегления от банкомати и плащания с карти ще се извършват единствено в евро.

Кредитите и лизинговите вноски също преминават автоматично в евро, като размерът на месечните плащания се преобразува по фиксирания курс, без допълнителни такси и без промяна в погасителния план, освен валутата. Лихвените проценти и останалите договорни условия се запазват.

Инвестициите – като дялове в колективни инвестиционни схеми, пенсионни фондове или други финансови активи, деноминирани в левове – също се превалутират в евро по фиксирания курс. Самата им пазарна стойност не се влияе от смяната на валутата, тъй като реалната стойност на инвестицията не се променя.

Така превалутирането на всички финансови продукти се извършва автоматично, без разходи за гражданите и бизнеса, с гарантирана яснота и защита на потребителите по време на прехода към еврото.