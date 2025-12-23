Как ще се изплащат командировките от 1 януари 2026 г.?

От 1 януари 2026 г. се променят правилата за изплащане на командировъчни пари в страната заради въвеждането на еврото. Дневните пари при командировки с нощувка ще бъдат 22 евро, а при еднодневни служебни пътувания – 11 евро. Това предвиждат изменения в Наредбата за командировките в страната, одобрени от правителството.

В момента командированите служители получават по 40 лева на ден при преспиване и 20 лева при пътувания без нощувка. Промените имат за цел да приведат действащата нормативна уредба в съответствие със Закона за въвеждане на еврото в България.

Със същата цел кабинетът прие и изменения в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване. От началото на 2026 г. осигурителите и самоосигуряващите се лица ще декларират в евро осигурителните доходи, върху които Националният осигурителен институт изчислява обезщетенията за временна неработоспособност, бременност и раждане.