Отхвърлиха по-големи обезщетения за майки

Автор: Труд news
Вашите пари
Депутатите отхвърлиха предложението майките да получават пълния размер на обезщетението, ако се върнат на работа през втората година от майчинството.

Голяма част от депутатите гласуваха “въздържал се”

В момента изплащат 50% от парите

Предложиха изплащане на 100% от средствата при връщане на работа

Парламентът отхвърли предложението на ПП-ДБ с промени в Кодекса на труда да бъде увеличено обезщетението при неизползване на отпуска за бременност и раждане от 50% на 100%. Предложението беше отхвърлено с 85 гласа “за”, 21 - “против”, и 93 - “въздържал се”.

Предложението подкрепиха от ПП-ДБ, “Възраждане”, “Алианс за права и свободи” (АПС), МЕЧ и “Величие”. Против бяха 7 депутати от ГЕРБ-СДС и “Има такъв народ” (ИТН). Въздържаха се групата на ГЕРБ-СДС, “ДПС-Ново начало”, “БСП-Обединена левица”, един от ИТН и двама нечленуващи в група народни представители.

Промените в Кодекса за социално осигуряване, според вносителите, целят да осигурят допълнителна подкрепа за майките, които желаят да се върнат по-рано на работа. Така ще се създадат икономически стимули за по-бързо възстановяване на работната сила, като в същото време се осигури по-добра социална защита на майките, гласят мотивите. Увеличаването на обезщетението ще е стимул и за по-бързо включване на майките в трудовия пазар, което ще има положителен ефект върху икономиката, като се увеличават приходите към бюджета от вноските върху възнагражденията им, смятат от ПП-ДБ. По този начин се създава баланс между социалната защита на майките и икономическата полза от тяхното по-бързо връщане на работа. В същото време това е една мярка, която не би довела до допълнителни разходи за бюджета.

Венко Сабрутев (ПП-ДБ) аргументира предложението с това, че то е дългоочаквана промяна от младите семейства, дава възможност на майките, които се връщат предсрочно на работа, да получат пълния размер майчинство, а не както сега 50%. Това е и подкрепа за семейния бюджет, подчерта той.

“Възраждане” подкрепя текста, обяви Георги Хрисимиров като отбеляза, че с бюджета за 2026 г. хората ще се справят все по-трудно с финансите на собствените си домакинства. Затова, според него, майките трябва да имат избор дали да останат и втората година вкъщи, или да се върнат на работа. Големият въпрос е как ще гласува БСП, която влизайки във властта, прави различно от това, за което е създадена, репликира Венко Сабрутев по време на дебатите.

Цветан Предов от “Има такъв народ” подчерта, че подобни предложения не се правят по начина, по който са постъпили ПП-ДБ, трябвало е широко обсъждане, професионално, отговорно. Такъв тип популистки предложения целят да дадат възможност на вносителите да се скрият зад група, каквато са децата и майките, смята той.

Още от (Вашите пари)

Най-четени

Мнения