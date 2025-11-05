Отхвърлиха по-големи обезщетения за майки

Голяма част от депутатите гласуваха “въздържал се”

В момента изплащат 50% от парите

Предложиха изплащане на 100% от средствата при връщане на работа

Парламентът отхвърли предложението на ПП-ДБ с промени в Кодекса на труда да бъде увеличено обезщетението при неизползване на отпуска за бременност и раждане от 50% на 100%. Предложението беше отхвърлено с 85 гласа “за”, 21 - “против”, и 93 - “въздържал се”.

Предложението подкрепиха от ПП-ДБ, “Възраждане”, “Алианс за права и свободи” (АПС), МЕЧ и “Величие”. Против бяха 7 депутати от ГЕРБ-СДС и “Има такъв народ” (ИТН). Въздържаха се групата на ГЕРБ-СДС, “ДПС-Ново начало”, “БСП-Обединена левица”, един от ИТН и двама нечленуващи в група народни представители.

Промените в Кодекса за социално осигуряване, според вносителите, целят да осигурят допълнителна подкрепа за майките, които желаят да се върнат по-рано на работа. Така ще се създадат икономически стимули за по-бързо възстановяване на работната сила, като в същото време се осигури по-добра социална защита на майките, гласят мотивите. Увеличаването на обезщетението ще е стимул и за по-бързо включване на майките в трудовия пазар, което ще има положителен ефект върху икономиката, като се увеличават приходите към бюджета от вноските върху възнагражденията им, смятат от ПП-ДБ. По този начин се създава баланс между социалната защита на майките и икономическата полза от тяхното по-бързо връщане на работа. В същото време това е една мярка, която не би довела до допълнителни разходи за бюджета.

Венко Сабрутев (ПП-ДБ) аргументира предложението с това, че то е дългоочаквана промяна от младите семейства, дава възможност на майките, които се връщат предсрочно на работа, да получат пълния размер майчинство, а не както сега 50%. Това е и подкрепа за семейния бюджет, подчерта той.

“Възраждане” подкрепя текста, обяви Георги Хрисимиров като отбеляза, че с бюджета за 2026 г. хората ще се справят все по-трудно с финансите на собствените си домакинства. Затова, според него, майките трябва да имат избор дали да останат и втората година вкъщи, или да се върнат на работа. Големият въпрос е как ще гласува БСП, която влизайки във властта, прави различно от това, за което е създадена, репликира Венко Сабрутев по време на дебатите.

Цветан Предов от “Има такъв народ” подчерта, че подобни предложения не се правят по начина, по който са постъпили ПП-ДБ, трябвало е широко обсъждане, професионално, отговорно. Такъв тип популистки предложения целят да дадат възможност на вносителите да се скрият зад група, каквато са децата и майките, смята той.