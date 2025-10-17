Предлагат увеличение на здравната вноска до 10%

В края на годината дефицитът в НЗОК ще е 40 млн. лв., без надлимитна дейност

Вноската не е пипана отдавна

Здравната вноска да се увеличи от 8 на 10% предлагат болници и лекарският съюз, съобщи здравният икономист от Експертен клуб за икономика и политика (ЕКИП) Аркади Шарков. Той припомни, че преди два месеца исканията бяха за увеличение до 12% на вноската за здраве.

Шарков каза, че вноската не е пипана отдавна. По думите му “системата издиша и става като плосък данък”.

Министърът на здравеопазването Силви Кирилов преди дни увери, че тя няма да се увеличава, поне до средата на следващата година.

“През последните няколко години има множество стъпки за увеличаване на публичните разходи, без компенсация от публични приходи”, посочи Шарков.

Според икономиста се очаква дефицитът в НЗОК да е около 40 милиона, но преди надлимитната дейност на болниците да се прехвърли за догодина или иначе казано да се “изчисти” една част от дефицита. “1,7 милиона души внасят в касата 60% от бюджета й, а 40% се внасят от държавата”, уточни здравният икономист. Според него няма да има актуализация на бюджета на НЗОК.

Аркади Шарков отбеляза още, че тепърва следва да се приеме законодателство за медицинските изделия спрямо вече активна директива, тоест ще има по-сериозна регулация и по отношение на цените, и на качеството - “такава, каквато е при лекарствата”. Той добави, че рехабилитацията също е хронично недофинансирана и трябва вниманието да се обърне към постоперативния период и поддържащите функции на здравната система след престой в лечебно заведение.