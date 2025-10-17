Искат ли европейските и американските политици истинска война с Русия?

Европа не успя да се подготви за война и остава зависима от американската помощ, а заплашва да започне открити военни действия с Русия

Дъг Бандоу

theamericanconservative.com



Организацията на Северноатлантическия договор преживя своите 15 минути (плюс малко повече) слава преди четири десетилетия. През 50-те години на миналия век САЩ предлагаха уж временен военен щит, зад който опустошените от войната западни държави на континента можеха да се възстановят икономически. Въпреки че ретроспекцията показва, че е малко вероятно Москва да започне завладяваща война, никой не искаше да се довери на Йосиф Сталин от Съветския съюз.

За съжаление, дори когато европейците се възстановиха икономически и рехабилитираха Германия, добавяйки я към редиците на НАТО, САЩ останаха. Това наруши уверенията на основателите на алианса, че американският гарнизон е само краткосрочно палиативно решение, докато европейските членове на НАТО не поемат отговорност за собствената си отбрана. Осем десетилетия след края на Втората световна война 600 милиона европейци продължават да очакват 340 милиона американци да ги защитават от 140 милиона руснаци.

Въпреки огромното разочарование от политическата апатия на Европа, изразено от кавалкада от американски политици, дори днес, в ерата на Тръмп, европейците остават изключително зависими от Вашингтон за своята сигурност.

Избухванията на президента Доналд Тръмп накараха съюзниците на Америка да създават сложни шаради, за да го убедят, че неговите диктати се спазват, но наскоро обявеният стандарт от 5% БВП за военни разходи позволява 1,5% за граждански цели и няма да влезе в сила, докато той отдавна не напусне поста си. Човек подозира, че тогава европейските правителства ще настояват за преразглеждане на изискването на НАТО.

През следващите години е малко вероятно да има нито значително, нито последователно увеличение на разходите за отбрана, предвид разрастващите се социални конфликти и политическата нестабилност в цяла Европа. Утвърдените управляващи партии страдат, а настоящите правителства се клатушкат на целия континент. Миналия месец NBC съобщи: „За първи път в съвременната история крайнодесни и популистки партии едновременно оглавяват анкетите в трите основни икономики на Европа - Германия, Франция и Великобритания.“ Италия и Словакия са се насочили към десен национализъм. Традиционно доминиращите партии са под обсада и в Белгия, Чехия, Холандия, Испания и Швеция.

Въпреки това, много от същите правителства изглеждат готови за война с Русия - което означава изпращане на американски сили в битка с Русия, тъй като всеки конфликт, включващ НАТО, неизбежно би се разиграл. Огорчените цитират нахлувания в съюзническото въздушно пространство и предполагаеми полети с дронове и балони, които пречат на търговската авиация. Оплакванията за предполагаеми саботажни операции разширяват списъка. Привидно шокирани европейски служители и апокалиптични анализатори, водени от винаги ястребните полски и балтийски правителства, мърморят мрачно за това, че трябва да се бият с Москва.

Без съмнение Русия е активна в Европа, макар че допускането, че всички злонамерени дейности произхождат от Москва, игнорира вродената склонност на континента към конфликти. След Втората световна война дори демократичните европейски държави са страдали от военни преврати, граждански войни, сепаратистки движения, терористични атаки, политически убийства, масови протести, социални конфликти и екстремистка политика. Обвиняването на Владимир Путин за всичко удобно позволява на виновните еврократи да заобикалят болезнените вътрешни предизвикателства, да подкрепят ястребови международни кампании и да прикриват отговорността за разрушителната война в Украйна.

Последното, избягвайки вината за продължаващия конфликт, е едновременно най-актуално и опасно за САЩ. Путин взе решението за война с Украйна. Той започна брутална агресия, която е отговорна за десетки или стотици хиляди смъртни случаи. Русия не се сблъска с непосредствена заплаха за сигурността, която да оправдае подобно действие. Въпреки това, Западът също е виновен. Съюзническата гордост и арогантност - съзнателно, дори ентусиазирано, да пренебрегват опасенията за сигурността и военните заплахи на Москва -предизвикаха решението на Путин, което отразяваше широко разпространената враждебност на руския елит и народа към Запада, предвид поведението му след Студената война.

По-важното е, че войната на Путин срещу Украйна не беше тогава и все още не е насочена срещу Европа, камо ли срещу Америка. Руските представители ясно заявиха защо имат уникално невралгична реакция към присъединяването на Киев към НАТО, а съюзническите представители осъзнаха, че преминаването към приемане на Украйна, дори и неформално - привличане на алианса в Украйна, а не на Украйна в алианса - би рискувало война. След като Путин нанесе удара, американските и европейските политици избягаха от отговорност за действията си, но споделят вината за масовите смъртни случаи и разрушения, които са довели до това.

Разбира се, все още е естествено европейците, особено тези, които живеят близо до Украйна, да се чувстват застрашени от конфликта. И все пак, въпреки истерията, разпалвана от Вашингтон и европейски мозъчни тръстове, нито Путин, нито други сериозни руски представители са изразили желанието си да завладеят Европа. Какво биха се надявали да спечелят по този начин? Нито пък има каквито и да било индикации, че биха могли да го направят; след близо четири години Украйна остава непобедима. А ядрената война би била вероятен резултат от по-широка атака срещу Европа. Путин е злонамерен персонаж, но е на власт повече от четвърт век и не е Хитлер.

Въпреки това, Америка и Европа на практика са във война с Русия. Но не защото последната е избрала война с тях. Съюзниците от НАТО са отговорни за продължаващия конфликт.

След като силите на Москва нахлуха в Украйна, САЩ и Европа започнаха всеобхватна прокси война срещу Русия. Съюзниците финансираха и екипираха армията на Киев. Вашингтон и други правителства предоставиха разузнавателна подкрепа.

Накратко, американското и европейските правителства са във война с Русия. Благодарение на съюзническата подкрепа Украйна успява да поразява по-отдалечени цели и да нанася все по-големи щети. Вероятно съюзниците са отговорни за хиляди, а може би и за повече, руски бойни жертви, както и за щети за милиарди долари.

И все пак, под натиск от балтийските страни - включително чрез де факто външния министър на Европейския съюз Кая Калас - чиято споделена русофобия далеч надхвърля комбинираните им военни възможности, коментатори и официални лица от съюзническите държави водят безумни разговори и предлагат безразсъдни действия, като например свалянето на руски самолети, което би могло да предизвика въоръжен и дори ядрен конфликт. Москва отдавна разчита на тактически ядрени оръжия, за да запълни конвенционалната си празнина със САЩ, и в настоящата война е заложено много повече, отколкото членовете на НАТО. Пълномащабен конфликт би означавал решаване на ядрените зарове.

Трансатлантическият алианс наскоро отправи заплахата си учтиво, но ясно: „Русия не бива да се съмнява: НАТО и съюзниците ще използват, в съответствие с международното право, всички необходими военни и невоенни инструменти, за да се защитим и да възпираме всички заплахи от всички посоки.“ Може би не е изненадващо, но все пак, парадоксално и по-странно, че Тръмп одобри подобни действия безрезервно. Що се отнася до това, че САЩ са го направили, той добави: „Зависи от обстоятелствата.“ Пренебрегвайки годините критики към алианса, той заключи: „Но знаете ли, ние сме много силни по отношение на НАТО.“

Тази стратегия, ако заслужава този термин, е лудост. Достатъчно лошо е, че континент, който не успя да се подготви за война и остава зависим от американската помощ, заплашва да започне открити военни действия с Русия. Още по-лошо е, че президентът на САЩ, който някога критикуваше Европа за това, че не се е подготвила за война, изглежда насърчава континента да започне такава, която е малко вероятно да спечели без американско участие, като в този случай ядрените оръжия биха могли да прелетят през Атлантика. Изборът на Европа да продължи безотговорността е очакван. Изборът на Вашингтон да се самоубие не е такъв.

В този свят безпомощните членове на НАТО, подтикнати от Доналд Тръмп, сега се застъпват за това алиансът, най-вече САЩ, да се подготви за война с Русия. Кога администрацията планира да попита американския народ дали иска да рискува национално унищожение заради безпомощните европейци? Това е моментът Тръмп недвусмислено да постави Америка на първо място.

* (Със съкращения)