Франция и Италия водят Еврозоната към инфлация

Спасява ги само ЕЦБ, ако напечата трилиони евро

Франция и Италия най-вероятно няма да бъдат спасени от отделните държави в Европейския съюз, защото с дългове от 115% за Франция и 135% за Италия това просто е невъзможно. Те са „системно важни икономики“ и единствената институция, която може да ги задържи над водата, е Европейската централна банка. Това обаче означава, че ЕЦБ ще трябва да напечата трилиони евро, за да изкупи дълговете им - а това ще доведе до обезценяване на еврото, инфлация и спад на жизнения стандарт за всички нас.

Може би няма да се стигне до спасителни пакети за Франция и Италия, но все по-реално изглежда, че ще се наложи да бъде спасявана друга държава - Белгия. Тя е сърцето на Европа, там се намира Euroclear - една от най-важните клирингови системи на континента. След 2022 година Euroclear замрази около 190 милиарда евро руски активи, натрупани срещу доставките на енергийни ресурси за Европа. Сега все по-усилено се говори тези пари да бъдат използвани за финансиране на Украйна чрез фонд от 140 милиарда евро.

Проблемът е, че това може да се приеме като нарушение на международното право. Ако Русия реши да търси компенсации и съдилищата отсъдят в нейна полза, Белгия може да бъде принудена да плати огромни суми - не само от своите, но и от европейските данъкоплатци. Именно затова белгийците вече се обръщат към останалите страни от ЕС с молба за помощ, за да се „сподели рискът“.

Солидарност, видите ли?!

Ситуацията е изключително напрегната. Във Франция и Германия расте недоволството - инфлация, миграция, дългове, престъпност. Политиците се опитват да изнесат проблемите навън, като поддържат конфликта и финансират войната в Украйна. Но това означава още разходи, още дълг и още натиск върху еврото.

От пика на 28% дял на еврото в глобалните валутни резерви, днес сме паднали до едва 20%. Това е ясен знак за намаляващо доверие към европейската валута. А слабото евро означава по-скъп внос, по-малка покупателна сила и по-нисък стандарт на живот за всички ни.

Да си опичаме акъла, докато е време...