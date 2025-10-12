Зависимостта не е слабост. Избери бъдещето, бъди отговорен.

Зависимостта не е слабост. Тя е болест, която засяга хиляди българи и техните семейства.

Над 54 000 българи вече са се регистрирали официално като зависими от хазарт. Много от тях споделят, че пристрастяването е довело до финансови сривове, дългове, гняв, депресия, семейни конфликти и разводи. Друг път винаги има. Избери бъдещето, бъди отговорен!

Сдружение „ДоброТворчество“ в партньорство с Министерството на младежта и спорта стартира проект под надслов „Избери бъдещето, бъди отговорен!“, финансиран по Националната програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта (2023–2025 г.).