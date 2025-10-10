Приключенията на мистър Бийч в „Уолстрийт джърнал“

Въпросът за поръчковата статия в американския вестник има друг ключ

Макар да твърди, че действа само като бизнесмен, Гентри Бийч използва връзките си с фамилията Тръмп, за да печели доверие и достъп до високопоставени лидери.

Вестник “Уолстрийт джърнал” е институция със световно влияние и авторитет постигнати с ясна редакционна политика, известни и отстоявани политически позиции, близки до идеологията на Демократическата партия в САЩ. Казано с обикновени думи вестникът недолюбва президента Тръмп.

Тези дребни подробности би трябвало да се имат предвид, когато в София се коментират статии във вестника, в който е споменато и името на България. Последната подобна публикация е озаглавена „Той подхвърля името на Тръмп-младши в преследване на сделки за милиарди долари. Става неловко.“

Частта в нея, посветена на посещението у нас на Тръмп-младши и срещата му с Бойко Борисов, е около една двадесета от целия текст. Тя просто е в абсолютен синхрон с останалото написано от авторите Ребека Болхаус, Дрю Хиншоу и Джо Паркинсън, а именно дейността на тексаския инвеститор Гентри Бийч - дългогодишен приятел на Доналд Тръмп младши, който обикаля света, представяйки се като част от нова „икономическа дипломация“ на администрацията на Тръмп. Бийч е водил разговори с правителства в Африка, Близкия изток и Азия, предлагайки инвестиции за милиарди долари и често създавайки объркване дали говори от името на американското правителство.

Макар да твърди, че действа само като бизнесмен, той използва връзките си с фамилията Тръмп, за да печели доверие и достъп до високопоставени лидери. Доналд Тръмп младши публично не се е дистанцирал напълно от него, въпреки че частно е изразявал раздразнение и дори е изпратил писмо за прекратяване на връзките.

Приключенията на Гентри Бийч по света и у нас, обработени с най-фините инструменти на манипулативната журналистика, всъщност са картината, в която публиката трябва да види как президентът Тръмп и членове на семейството му използват позициите си за търговия и уреждане на сделки чрез монетизиране на политически интереси.

Или казано отново с обикновени думи, статията е изцяло срещу президента Тръмп и напълно в унисон с редакционната политика на „Уолстрийт джърнал“. И няма нищо поръчково в описанието на посещението на Тръмп-младши в София. Случката, предадена през анонимни твърдения на „хора, разговаряли с Бийч“ е фонов щрих към основната картина, за която стана дума по-горе. А цялата истинност за достоверността на „българската връзка“ се съдържа в едно изречение от статията, в което се казва, че въпросният Бийч остава енигма в България!

И за да не останат съмнения, накрая да повторя - описанието на случката в София, направено по слухове, анонимни изказвания и преразказ на доноси срещу Бойко Борисов не е поръчков, а вплетено в общия анти Тръмп наратив на статията. Лидерът на ГЕРБ и неговата партия споделят ценностите на Републиканската партия в САЩ и Донал Тръмп, което обяснява основните причини за пришиването им в статията за приключенията на мистър Бийч.

Българската връзка

Това е пълният текст на частта от статията за посещението на Тръмп - младши в София

В своите пътувания след встъпването в длъжност на президентът Тръмп, има едно място, където интересите на Бийч и Тръмп-младши се пресичат: България.

Местните власти искат да привлекат американски инвеститор за „Балкански поток“, тяхната 300-милна част от последния голям тръбопровод, който все още пренася руски газ в Европа, както и за най-голямата петролна рафинерия в страната.

Американска инвестиция би заздравила връзките с Вашингтон, надяват се те.

Бийч от месеци проучва сделката и възможността да получи лиценз от Министерството на финансите на САЩ, който да позволи на руския петрол да преминава през рафинерията. Той прогнозира, че това ще донесе значителни печалби, след като мирът в Украйна бъде постигнат - „в не толкова далечно бъдеще“, според него.

Говорител на Министерството на финансите заяви, че ведомството не коментира отделни заявления или проекти.

Хора, разговаряли с Бийч за българските активи, казаха, че той открито е рекламирал връзките си с Тръмп-младши, понякога оставяйки впечатлението, че работят заедно. Въпреки това, той оставял събеседниците си объркани относно реалното си влияние.

Тази пролет Бийч споменал пред някои от българските си контакти, че Тръмп-младши скоро ще посети столицата София, и синът на президента наистина пристигна през април като част от обиколка с изказвания в Източна Европа.

Бившият министър-председател Бойко Борисов, все още най-влиятелният човек в България, видял възможност:

Рекламирането на тръбопровода и други български активи можело да му осигури среща с президента на САЩ, с когото се срещнал през 2019 г. Наред с други неща, Борисов търси облекчаване на санкциите по Закона „Магнитски“ за някои от близките си съюзници.

Борисов се присъединил към Тръмп-младши на обяд с ръководители на криптовалутната компания Nexo, която поканила сина на президента да изнесе реч. Там той казал на Тръмп-младши колко много уважава баща му и споменал желанието си за американска инвестиция в тръбопровода, изваждайки хартиена карта, но говорил чрез преводач на претъпкана маса, според присъствалите. Тръмп-младши бил озадачен от разговорите за тръбопровода и ясно заявил, че няма интерес към него, според човек, близък до него.

Оттогава сред настоящи и бивши български официални лица се разпространи слух, че Бийч е преувеличил връзките си с Тръмп-младши.

Въпреки това Бийч остава нещо като енигма в страната. Множество български официални лица и енергийни анализатори описаха повече от едно посещение на енергичния инвеститор в София през пролетта и лятото. Бийч обаче твърди, че не е пътувал там до края на септември.

„Аз съм малко като Саскуоч“, пошегува се той. „Хората си мислят, че съм навсякъде и сключвам стотици сделки. Всъщност съм много фокусиран върху няколко различни области.“

Много от сделките, които Бийч е проучвал по света, все още не са се осъществили.

В Конго официални лица искали да разберат дали преговорите им със САЩ зависят от сключването на бизнес с Бийч. Американски представители им казали, че той не е част от правителствените разговори, и сделката му там остава в застой.

„Разглеждам много възможности“, каза Бийч. „Обзалагам се, че докато седим тук, в офиса ни са постъпили три нови сделки.“