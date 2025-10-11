Безкрайно цинично и смешно е АЕЖ да говори против цензурата

ИТН може да предлагат абсурден закон за цензура, но не могат да ви стъпят на малкия пръст

Асоциация на европейските журналисти (АЕЖ) са извадили позиция против закона за цензурата на ИТН. Безумно нагло и безкрайно цинично е точно те да говорят за цензура, дори законът на ИТН наистина да е абсурден.

Припомням, че родното АЕЖ, съставено от журналисти от “Капитал”, “Дневник” и “демократичната общност” си партнира с организацията “Internews”. Президентът на Internews Жан Борго по време на среща на “Световният икономически форум” казва, че трябва да се създаде списък от медии, които да бъдат демонетизирани (да се забрани реклама и прочее по тях, например) ако споделят “дезинформация”. Депутатът от ДБ Божидар Божанов беше предложил такъв закон в България, който щеше да сваля рекламни мрежи ако са дезинформиращи, като имаше някакъв абсурден срок от ден-два да обжалваш и неясни условия да се разреши конфликт.

Междувременно друга организация, GEC, работи с британско НПО да създаде система, която да определи кой сайт пускал дезинформация. Оказа се че те са определили почти само десни, консервативни уебсайтове като “дезинформация”, а либерални и прогресивни - почти никога. GEC се финансира от USAID и при парите на USAID за България от 2023 година има 1 милион долара дадени на GEC. Не се знае за какво, но... през същото време има грантове от посолството за “медийна грамотност”. АЕЖ е активно по темата. Тоест, Internews “опрасква” сайтове, определени като дезинформиращи, докато GEC определя като дезинформиращи само сайтовете на хора, които не харесват.

АЕЖ е българското звено на тази мрежа и всичко беше подготвено. Спирането на USAID охлади тези страсти, но нищо не е приключило и нито АЕЖ са спрели своето желание да са част от глобалната мрежа за цензура, нито хората в АЕЖ са се отказали от тях като научават това.

Та, нека се знаем, моля ви се. ИТН може да предлагат абсурден закон за цензура, но не могат да ви стъпят на малкия пръст. И ако трябва да избирам между цензурата на ИТН и цензурата на АЕЖ, предпочитам тази на ИТН и го казвам директно. Не искам нито едната, нито другата, но между двете изборът би бил ясен.