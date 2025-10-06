Вижте какъв размер на минимална заплата предложи социалното министерство от 1 януари 2026 г.

Още по темата: Тристранният съвет ще обсъди размера на минималната работна заплата от 1 януари 05.10.2025 11:34

Постановление на Министерския съвет за определяне размера на минималната работна заплата за страната от 1 януари 2026 г. ще обсъди Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

Минимална работна заплата в размер на 1213 лева (620,20 евро) от 1 януари 2026 г. предлагат от Министерството на труда и социалната политика.

В дневния ред на Тристранката e включено и обсъждането на Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда, внесен от Деница Сачева (ГЕРБ-СДС) и група народни представители.

В средата на август Сачева обяви, че ще предложи законови промени, с които и родителите на ученици от 8 до 12 години да имат право на гъвкаво работно време през лятната ваканция.

Родителите ще имат право да предложат писмено на работодателя да промени за определено време продължителността и разпределението на работното им време или да преминат към работа от разстояние.

В момента Кодексът на труда предвижда родител (осиновител) на дете до 8-годишна възраст да може писмено да предложи на работодателя изменение за определено време на продължителността и разпределението на работното му време.