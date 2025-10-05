Тристранният съвет ще обсъди размера на минималната работна заплата от 1 януари

Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе заседание в понеделник, 6 октомври 2025 г., от 11.00 ч. в Гранитна зала в сградата на Министерския съвет, съобщиха от правителствената информационна служба.

Заседанието при следния дневен ред:

1. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 51-554-01-164, внесен от Деница Сачева и група народни представители.

2. Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне размера на минималната работна заплата за страната от 1 януари 2026 г., внесен от министъра на труда и социалната политика.

3. Разни.