Тристранният съвет ще обсъди размера на минималната работна заплата от 1 януари

Автор: Труд онлайн
Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе заседание в понеделник, 6 октомври 2025 г., от 11.00 ч. в Гранитна зала в сградата на Министерския съвет, съобщиха от правителствената информационна служба.
Заседанието при следния дневен ред:
1. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 51-554-01-164, внесен от Деница Сачева и група народни представители.
2. Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне размера на минималната работна заплата за страната от 1 януари 2026 г., внесен от министъра на труда и социалната политика.
3. Разни.