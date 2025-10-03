Закръгляват цените нагоре безнаказано

Оформят цените, така че в евро да е точна сума, а в левове вече има и стотинки

На места има поскъпване при обявяване на цените в двете валути

Правят промени преди 1 януари

С поставяне на етикет и в евро цената на кофа е повишена с 0,49 ст.

Търговци безнаказано вдигат цени и закръгляват нагоре при изписване на стойността на стоките и услугите в левове и евро, показват сигнали на граждани. Търговците получиха гратисен период до 8 октомври, в който не може да бъдат глобявани нито за неправилно изписване на цените в двете валути, нито за необосновано поскъпване. Това стана с решение на парламенти при гласуване на последните промени в Закона за въвеждане на еврото. В резултат много търговци се възползват, показват сигнали на сайта antispekula.bg.

В Закона за въвеждане на еврото с последните направени промени беше написано, че “в периода на двойно обозначаване търговците, които предлагат стоки и услуги на потребители, формират цените си добросъвестно и прозрачно, като всяко увеличение на цените следва да бъде обосновано от обективни икономически фактори. Търговците са длъжни при поискване да представят на контролните органи доказателства за наличието на обективни икономически фактори”. Но според сигнали на потребители, това не се спазва.

Гражданин подава сигнал за дентална клиника в София, на бул. “Ал. Стамболийски”. Според ценоразпис на услугите, цените са оформени по такъв начин, че обозначени в евро са кръгли, докато в левове са, например 136,91 лв. за детска пломба или кръгло 70 в евро. Поставянето на един имплант е 2211,09 лв., като е посочено, че в евро това струва кръгло 1130. “Едва ли някой си прави илюзия, че досега пациентите са плащали 136,91 лв. за детска пломба, а от утре ще плащат по 70 евро”, пише гражданинът. Според него “това е явна злоупотреба и грозна спекула с цел да не бъдат обвинени от 1 януари 2026 г., че са надули цените заради еврото. Подобни спекуланти трябва още отсега да бъдат контролирани и санкционирани с цялата строгост на закона, защото цената на тази безскрупулност и безочие, които проявяват спрямо хората, се заплаща от всички нас”.

Друг сигнал е по отношение на цените на паркинг в София. В карето на бул. “Тодор Александров” и ул. “Бреганица” /ул. “Осогово” в столицата има паркинг за автомобили. “След поредното коригиране на цените до месец август дневната тарифа за паркиране на лек автомобил беше 10 лв. От месец септември цената е повишена на 13 лв. Това представлява увеличение от около 30% за кратък период от време. Считам, че това рязко и значително повишение е необосновано, особено като се има предвид, че паркингът функционира с минимален персонал (един човек)”, сигнализира гражданинът. Той иска да бъде направена проверка относно обосноваността на увеличението и спазени ли са изисквания за обявяване на цените за потребителите.

Друг сигнал е за фитнес в Пловдив. Месечната абонаментната карта е повишена с 5 лв. до 79,99 лв., като отново не е ясно има ли обективни икономически фактори за това. Друг сигнал е от Хасково за магазин от верига за евтини потребителски стоки. В него е посочено, че преди обозначаването на цените в левове и евро кофа е струвала 7,50 лв. Сега цената вече е 7,99 лв. Увеличението е с 0,49 лв./0,25 евро. “Вярно, че не е толкова голямо увеличение, ама защо трябва да се увеличава?”, пита гражданинът.

От КЗП направиха над 70 предупреждения

Започват да глобяват от 8 октомври

До 14 хил. лв. за второ нарушение

От 8 октомври КЗП започва да налага санкции на търговците.

Търговците ще бъдат глобявани за неправилно изписване на цените в левове и евро от 8 октомври, когато изтича гратисният период, в който Комисията за защита на потребителите (КЗП) не може да ги санкционира. КЗП засилва контрола върху спазването на изискванията на Закона за въвеждане на еврото, обявиха от контролния орган.

От влизането му в сила през август до момента инспекторите на Комисията са извършили близо 600 проверки в различни търговски обекти в страната - от хранителни магазини, сергии за плодове и зеленчуци, пекарни и заведения, до магазини за дрехи, обувки, стоки за дома, техника, аптеки, парфюмерии, бензиностанции и други. При проверките най-често се установяват липса на едновременно изписване на цените в лева и евро, различен размер, цвят или шрифт на цените в двете валути, както и неправилно преизчисляване на цените в евро по официалния курс.

До момента са докладвани и издадени над 70 предупреждения към търговци, които не спазват правилата. Само на последното заседание на КЗП са взети решения за отправяне на 22 нови предупреждения, като голяма част от тях са насочени към големи търговски вериги с обекти в цялата страна. Едно предупреждение често обхваща множество магазини на един и същ търговец.

“Въвеждането на еврото е процес, който засяга всеки потребител и прозрачността в ценообразуването е ключова. Затова призоваваме всички търговци, включително големите вериги, незабавно да приведат практиките си в съответствие със закона. След 8 октомври 2025 г. няма да има повече предупреждения - ще налагаме санкции и принудителни административни мерки”, заяви Александър Колячев, и. д. председател на КЗП.

КЗП подчертава, че на този етап целта е да се даде време и насоки на бизнеса да приведе етикетирането на цените в съответствие със закона. Институцията активно информира търговците - предоставя препоръки и становища по запитвания, участва в срещи и публикува указания на сайта на Комисията.

Преходният период за адаптиране към изискванията на Закона за въвеждане на еврото изтича на 8 октомври. След тази дата при установяване на нарушения ще налагат санкции и няма да има предупреждения. Предвидените санкции са до 7 хил. лв. за първо нарушение и стигат до 14 хил. лв. при повторно нарушение.



Доставната цена е 2,10 лв., а в магазина е 4,79 лв.

Над 100% надценка за шоколад

В една от веригите са вдигнали цените

Гражданин показа доставна цена на шоколад.

Гражданин подава сигнал на сайта antispekula.bg за над 100% надценка на цената на шоколад. Той показва документ, според който доставната цена на шоколада е 2,10 лв. за брой, а крайната цена за потребителите в магазина е 4,79 лв. Представяме тези данни с уговорката, че не е ясно откъде гражданинът има данни за доставната цена на стоките в магазина. Но контролните органи имат право да изискат тази информация и да направят проверка.

Друг гражданин подава сигнал за шоколад в друг магазин, който е част от голяма търговска верига. До преди няколко дни продаваните там шоколади са били с цена от 2,19 лв., а сега са поскъпнали до 3,49 лв., отново без да е ясно дали има обективни икономически фактори.

Неотдавна от КНСБ също изнесоха данни за големи надценки при продажбата на редица основни храни. Според тях през август най-големи са били надценките при краставиците - близо 70 на сто. Средната цена при продажбата им на едро е 2,15 лв. за кг, а средната им цена на дребно е 3,65 лв. При картофите надценката е била над 68 на сто. Средната им цена на едро е била 1,01 лв., а на дребно са били продавани средно по 1,70 лв. Надценката при насипното краве сирене от хладилна витрина е над 67 на сто. При средна цена на едро от 11,75 лв., на дребно са го продавали средно по 19,63 лв.

Не може да се търси по храна

Сайтът за сравнение на цени няма да помогне

Достъпът до данните е бавен

Сайтът kolkostruva.bg не позволява бързо откриване на магазина с най-ниски цени.

Сайтът за сравнение на цените kolkostruva.bg реално няма да помогне за по-голяма конкуренция между търговците, коментират читатели на “Труд news”. Причината за това е, че достъпът до данните за цените на храните в различните търговски вериги е бавен и не може търсенето да започне от конкретна храна, а трябва първо да бъде избран конкретен магазин, за да види потребителят цените в него.

С последните промени в Закона за въвеждане на еврото депутатите решиха, че в периода на двойно обозначаване на цените търговците, осъществяващи търговия на дребно с хранителни стоки, алкохолни и безалкохолни напитки, тютюневи изделия, нехранителни стоки и лекарства, с оборот за предходната година над 10 млн. трябва да публикуват ежедневно до 7.00 часа в машинночетим формат на интернет страниците си информация за деня за индивидуалните продажни цени на предлагани за продажба стоки от голямата потребителска кошница. Идеята беше тези данни да бъдат обработени от Комисията за защита на потребителите и качени на сайта kolkostruva.bg, така че хората да могат да сравняват цените при решението откъде да пазаруват. Оказва се, че данни на сайта има, но хората не могат бързо да проверят къде е най-евтиното сирене или откъде най-изгодно могат да купят домати.