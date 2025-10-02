Европейската природа си заминава. И ние с нея

Европейската икономика разчита на естествени екосистеми, които умират по-бързо от всякога

Емисиите намаляха, разходите се увеличиха

Вчера Politico ни обърна внимание че е излязъл новият доклад „Околната среда и климатът в Европа: знания за жизнеспособност, просперитет и устойчивост“. Докладът е на 288 страници, България също е спомената два пъти. Използвам статията на Politico, за да ви представя какво пише с този доклад. Общо взето, нещата са зле. 5-те най-големи екологични проблема на ЕС - и защо не се решават Европейската агенция по околна среда предупреждава, че отстъпването от Зелената сделка подкопава европейската сигурност и просперитет.

Учените предупреждават, че европейската икономика разчита на естествени екосистеми, които умират по-бързо от всякога, докато Европейският съюз съкращава самите правила, които ги защитават.

„Политическите реалности по света претърпяха сеизмична промяна“, пише Европейската агенция по околна среда в своя доклад за състоянието на околната среда в Европа. Тази промяна „фокусира умовете и инвестициите върху отбраната и сигурността“, изтласквайки климата и околната среда надолу в списъка с приоритети. Това има сериозни последици за европейците. Геополитическото напрежение и заплахи се сливат „с икономически, социални, екологични и климатични кризи, за да създадат системни рискове за европейския начин на живот“, се казва в доклада на ЕС, публикуван на всеки пет години.

Ето пет ключови области, в които въздействието върху околната среда се влошава - точно когато ЕС оттегля политиките, предназначени да се справят с тях.

1. Природата запада, тъй като предпазните мерки се разпадат

Повече от 80 процента от екосистемите на блока са в лошо състояние. Биоразнообразието намалява поради „постоянен натиск, обусловен от неустойчиви модели на производство и потребление“, както и изменението на климата, пишат учените. Броят на насекомите, например, е намалял със 75 процента в някои защитени зони. Земеделието беше посочено като икономическа дейност, която оказва най-голям натиск върху биоразнообразието.

Не само сушата на Европа, но и водите ù са застрашени - от „лошо адаптирани“ управленски практики, които не позволяват „бърза и мащабна промяна“. Понастоящем в ЕС няма правно обвързващи цели относно недостига на вода. Сега е „от съществено значение“ страните от ЕС „пълно и ефективно“ да прилагат екологичните закони, насочени към защита и възстановяване на биоразнообразието, настояват учените. Това включва трудно извоювания Закон на ЕС за възстановяване на природата - въпреки това някои страни от ЕС и индустриални групи искат да го смекчат. Междувременно, предстоящите законопроекти за „опростяване“ на ЕС целят да намалят екологичните правила и да помогнат на бизнес интересите. Досега Европейската комисия е облекчила селскостопанските стандарти и правилото за разкриване на информация за корпоративната устойчивост.

2. Дърветата, които поглъщат въглерод, изчезват заедно със защитата им

Способността на горите, торфищата и други естествени екосистеми в ЕС да абсорбират и съхраняват въглерод от атмосферата е намаляла с около 30 процента през последното десетилетие. Това е проблем за климатичните цели на ЕС, тъй като способността на горите да съхраняват въглерод е ключова за противодействие на изменението на климата.

Нови правила, като закона на ЕС срещу обезлесяването, който изисква от компаниите да контролират веригите си за доставки за нарушения на околната среда или човешките права при внос на кафе, какао, палмово масло и говеждо месо, са важни за намаляване на емисиите и загубата на биоразнообразие, свързани с потреблението в ЕС, се посочва в доклада.

Но този закон, както и новото законодателство за по-добър мониторинг на устойчивостта на горите към изменението на климата, са изправени пред несигурна съдба след атаките от страна на влиятелната Европейска народна партия. Законът за обезлесяването е изправен пред едногодишно забавяне; правилата за мониторинг на горите са пред съкращения.

3. Емисиите намаляха, разходите се увеличиха

От добрата страна, според учените, ЕС е на път да постигне целта си за намаляване на емисиите, причиняващи затопляне на планетата, с 55% до 2030 г. Но бързото ускоряване на климатичната криза изпреварва този напредък, оказвайки все по-голямо влияние върху европейската икономика. Екстремни явления, свързани с времето и климата, като горски пожари и наводнения, са стрували на ЕС приблизително 738 милиарда евро икономически загуби между 1980 и 2023 г., съобщи агенцията. Тя отбелязва, че загубите между 2021 и 2023 г. са представлявали около една четвърт от тези щети (повече от 162 милиарда евро).

„Темпото и мащабът на действията за адаптация [към климата] трябва да се увеличат“, в противен случай цената на климатичните промени за ЕС ще продължи да се увеличава, посъветваха учените. Тяхното предупреждение идва и в момент, когато ЕС се бори да постигне съгласие относно следващите си климатични цели, насочени към ускоряване на темпото на зеления преход на блока. Съпротивата се засилва, като все повече се призовават консервативни законодатели и правителства за отслабване или дори премахване на тези цели.

4. Кръгова икономика: Само приказки и никакво шоу

Европейската икономика все още е разточителна и твърде зависима от вноса на критични суровини от други региони, продължава докладът. Въпреки че нивата на рециклиране в Европа са се увеличили, ЕС е постигнал много малък напредък по отношение на повторното използване на материалите, които изхвърля, се посочва в доклада. В продължение на 13 години блокът увеличи процента си на използване на кръгови материали - т. е. дела на рециклираните и повторно използваните материали спрямо първичните - само с 1,1 процента. Европа най-вероятно ще пропусне целта си за кръгова икономика за 2030 г., се посочва в доклада. „Разговорите за кръговата икономика, включително сред бизнеса, „донесоха много малко подобрение през последните 15 години“, каза Катрин Ганцлебен, ръководител на отдела на агенцията за устойчиви и справедливи преходи. „Намирам това за наистина шокиращо.“ Политици от ЕС, включително председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен, също направиха безброй препратки към значението на кръговата икономика.

Въпреки че през последните пет години Брюксел въведе много правила за стимулиране на кръговата икономика - включително относно продуктовия дизайн, рециклирането и намаляването на отпадъците - предприятията и правителствата на ЕС искат някои от тях да бъдат отменени, като същевременно призовават за по-малко амбициозни цели за рециклиране.

5. Замърсяването идва на вълни

Въздухът в градовете става по-малко токсичен. Но това може да не продължи дълго.

Въпреки че ЕС успешно засили ограниченията за замърсяване на въздуха в рамките на Зелената сделка, негативните реакции накараха местните власти да отменят политиките си, които държат най-замърсяващите автомобили далеч от центровете на градовете.

Европейската комисия също така преразглежда забраната за продажба на нови автомобили с двигатели с вътрешно горене от 2035 г. след съпротивата на централно-дясноцентристките и десни сили, както и на автомобилните производители. Ако ЕС забави или отслаби тези правила, това рискува увеличено замърсяване, тъй като трафикът е до голяма степен отговорен за токсичния въздух в градовете.

Експерти от агенцията също така призоваха вземащите решения да обърнат внимание на това как европейците са все по-изложени на замърсяване от химикали и пластмаси. Но преразглеждането на правилата на ЕС за химикалите се сблъска с множество забавяния, а опитите за овладяване на замърсяването от PFAS - или така наречените „завинаги“ химикали - се сблъскват с негативна реакция от страна на индустрията.

„Нашата природна среда е в основата на нашата сигурност, нашата конкурентоспособност, нашата устойчивост и нашия просперитет. Трябва да защитим природната си среда, за да осигурим сигурно бъдеще за европейците.“

*От Фейсбук