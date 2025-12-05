Тръмп предлага шеф на НАСА, който да победи Китай в „Лунна надпревара“

Комисия в Конгреса на САЩ изслуша за втори път милиардерът частен астронавт Джаред Айзкъман

Програмата „Артемида“ иска да върне астронавтите на Луната през 2028 г.

Връзката му с Илон Мъск и SpaceX били само две частни мисии в Космоса

Милиардерът и частен астронавт Джаред Айзъкман, току-що завърши второто си изпитание в кандидатурата си за ръководител на НАСА. Айзъкман говори в сряда - 3 декември, пред Комисията по търговия, наука и транспорт на Сената на САЩ във Вашингтон, която проведе второто си изслушване, за да реши по номинацията му за шеф на НАСА.

Съдбата се обърна в полза на Айзъкман, когато Тръмп го номинира за втори път на 4 ноември, след като преди това беше оттеглил кандидатурата му заради медийни съобщения, според които е имало борба за власт в управлението на НАСА. Агенцията в момента се ръководи от изпълняващ длъжността - това е бившата риалити звезда и министър на транспорта Шон Дъфи. В изявленията си Айзъкман, който основа компанията за обработка на плащания Shift4, възприе предпазлив тон относно обратите.

„Дори не бих искал да спекулирам защо президентът ме номинира, оттегли я и ме номинира отново, освен да кажа, че бях благодарен за възможността още в началото“, каза той пред комисията. Айзъкман добави, че е правил дарения както на Републиканската, така и на Демократическата партия, но единствената му връзка с основателя и главен изпълнителен директор на SpaceX Илон Мъск са двете частни мисии за астронавти, които стартираха през септември 2021 г. и септември 2024 г.

Айзъкман отказа да разкрие точно колко е платил за тези мисии - очевидно е обвързан от споразумение за неразкриване на информация със SpaceX - но каза, че спазва всички етични изисквания, свързани с номинацията му.

Програмата „Артемида“ има за цел да върне астронавтите на повърхността на Луната през 2028 г. и да установи дългосрочно устойчиво присъствие на и около най-близкия съсед на Земята не след дълго. НАСА сформира коалиция от индустрията и международни партньори, за да помогне за осъществяването на това. „Артемида“ се превърна в едно от средствата, чрез които Съединените щати се стремят да се конкурират с Китай, който е съвместен ръководител на собствения си космически съюз с Русия и се стреми да кацне астронавти на Луната до 2030 г.

Изслушванията в Конгреса от месеци подчертаха, че САЩ са в нова „космическа надпревара“ с Китай, но двете политически партии като цяло не са съгласни как да подходят към този въпрос. Демократите критикуваха предложените от Тръмп големи съкращения на бюджета за наука на НАСА, които според тях биха попречили на развитието на технологичния напредък, необходим, за да се запази лидерството на САЩ. Но много републиканци твърдят, че рационализирането на подхода на НАСА е необходимо, за да се съсредоточат средствата върху скъпи пилотирани мисии до Луната и Марс.

Встъпителното изказване на Айзъкман наблегна на необходимостта от спечелване на новата космическа надпревара.

„В голяма конкуренция сме със съперник, който има волята и средствата да оспори американската изключителност в множество области, включително в космическите полети“, каза той за Китай. „Сега не е моментът за забавяне, а за действие. Ако изостанем, ако направим грешка, може никога да не настигнем и последствията биха могли да променят баланса на силите тук - на Земята.“

Милиардерът похвали разходите на администрацията на Тръмп за човешки космически полети в бюджета „Един, голям красив законопроект“ на администрацията на Тръмп, който беше приет на 4 юли. Що се отнася до орязването на парите за наука, встъпителното изказване на Айзъкман заяви, че планът му е да „използва най-ефективно всеки долар, отпуснат за бъдещи програми от мащаба на космическия телескоп Хъбъл или космическия телескоп Джеймс Уеб“.

Айзъкман също така настоя за по-дълбоки отношения с индустрията, за да „не разчита изключително на данъкоплатците“. Той твърди, че „не е тук за лична изгода, за да облагодетелства или обогатява изпълнители“, но посочи увеличените разходи за частно разработени ядрени двигатели и енергийни системи, както и за многократна употреба на ракети-носители, като ключови за подхода на НАСА от Луната до Марс.

„НАСА никога няма да приеме празнина в изследванията след оттеглянето на Международната космическа станция през 2030 г. и експлоатацията на нови, частни американски космически станции“, обеща Айзекман. Ако такава празнина се отвори, Китай може да се втурне да я запълни със своята космическа станция „Тиангун“, смятат експерти.

Ето някои от другите теми, които бяха разгледани в комисията. Ексклузивни репортажи от Space.com цитираха предстоящи затваряния на лаборатории в Центъра за космически полети „Годард“ на НАСА в Мериленд, а Конгресът сега проучва процеса, чрез който това се е случило по време на спирането на работата на правителството.

Айзъкман каза на членовете на комисията, че чете същите новинарски репортажи и добави: „Годард е много важен за ръководенето на научните усилия на НАСА.“ Но, както и при предложените съкращения на финансирането за наука, Айзъкман подчерта, че ще му е необходимо време, за да разбере какво се случва, преди да вземе каквито и да било решения. Той добави, че ще разпредели бюджета, както е указано от Конгреса.

През октомври временнишят шеф нДъфи обеща да възобнови конкурса за договора за кацане на Artemis 3 на Луната, който SpaceX спечели през 2021 г.

Когато беше попитан за тази идея, Айзъкман внимателно говори на програмно ниво, посочвайки, че Blue Origin на Джеф Безос оттогава също е спечелил договор за кацане на астронавти с Artemis. „Мисля, че конкуренцията е фантастична. Мисля, че най-доброто нещо за SpaceX е Blue Origin веднага след тях и обратното“, каза той. „Нямам особен интерес към един доставчик срещу друг. Моят интерес е да се уверя, че целта е постигната.“

Преди месец Politico получи изтекъл 62-страничен план, наречен „Проект Атина“, написан от Айзъкман. Той очертава подход, който би преместил някои от мисиите на НАСА в частния сектор, като същевременно агенцията би се управлявала по-скоро като бизнес. В сряда Айзъкман повтори, че документът е междинна колекция от „идеи, мисли за посоката на агенцията, заявки за изследвания“, които той планира да измени, когато получи повече данни.

Неговите идеи включваха и индивидуално обсъждане на няколко програми на НАСА, включително усилията за разработване на „тих“ свръхзвуков самолет, който би могъл да помогне за връщането на ултрабързите пътнически полети в САЩ. В рамките на тази програма X-59 осъществи исторически първи тестов полет през октомври. Айзъкман беше попитан как НАСА може да помогне на индустрията да продължи да прави иновации за подобни програми без прекомерно регулиране.

Изслушването на Айзъкман се проведе едновременно с това на Стивън Хейнс, който се разглежда за номинация за помощник-министър на търговията по въпросите на промишлеността и анализа. Председателят на комисията Тед Круз - републиканец от Тексас, заяви, че се надява да започне гласуването за потвърждаването на Айзъкман в понеделник - 8 декември, което ще постави Айзъкман на позиция да поеме юздите за постоянно на НАСА, преди Конгресът да се разпусне за за празниците. Шансовете му изглеждатдоста добри, той е подкрепен и Дъфи 36 астронавти от НАСА са подписали писмо, че поддържат кандидатурата му.

(От space.com)