Георги Кузмов, кмет на столичния район „Оборище“, пред „ТрудNews”: Очаквам предсрочни избори в началото на 2026 г.

Повод да потърсим кмета на район „Оборище“ Георги Кузмов е протестът от 1 декември и твърдението му, че хората са молели полицаите да спрат ултрасите. Питаме го какво е обяснението му за бездействието на органите на реда, разговаряме и за очакванията му за по-нататъшния развой на политическите събития в страната.

- Г-н Кузмов, какви са щетите от протеста на 1 дкември в район „Оборище“ и възстановени потрошените офиси и останалите пострадали обекти?

- Най-големите щети са по клуба на политическа партия ГЕРБ. Това се видя по медиите преди ден. Доколкото знам от кмета Васил Терзиев възстановяването на тези щети минава през Аварийна сигурност и то е на стойност към 80 000 лева. Щетите на екраните изглеждаха доста внушителни и страшни, но резултатите всъщност са подпалени метални кофи, които слава Богу не са изгорели. Увредени са, но не са изгорели. Повечето щети са изтръгнати колчета и няколко счупени витрини на магазини. Това са щетите. Транспортът си върви, площадките и пътищата, където бяха натрошени бутилки, са изчистени, така че животът се е върнал в нормалното си русло.

- Казвате пред БНР, че хората са молили органите на реда да се намесят, докато те са стояли струпани пред централата на ДПС.

- Това действие на органите на реда е недопустимо. Всички го видяхме. Огромен кордон от полицаи да стоят и да гледат как се чупи някаква собственост е абсолютно недопустимо. В медиите излязоха кадри как в момента, в който спря тока, група от около тридесет човека влиза от „Оборище“ към „Васил Левски“ и се включва към групата на протестиращите. Много ясно се разбира, че става въпрос за някаква организация на тези погроми. Аз се радвам, че медиите започнаха да правят разграничение между протестиращи и между агитки и провокатори, които създадоха целия този хаос.

- Колко време е продължило трошенето на клуба на ГЕРБ и бездействието на полицията?

- Около петнайсетина минути. От Електрохолд изказаха съмнения, че спирането на тока е умишлена намеса и наистина се вижда, че влизането на тези групи съвпада с времето, в което процесията минава покрай клуба на ГЕРБ. Твърде много са съвпаденията, за да е случайно. Повечето хора смятат, че спирането на тока е било умишлено. Въпреки това енергията на протеста беше добра - имаше толкова много усмихнати и в същото време гневни хора, които не приемат България да продължава да се развива по този начин. Обикновено казват, че „жълтопаветниците правят золуми“. Видя се, че това не е само в Софийско. Протестът беше във всички големи градове на България и то с немалко хора. Ясно е, че не е възможно на тях да им бъде платено да дойдат като се види броят им. Това са около 100 000 човека. Платени са само тези с качулките, които правят организация за спирането на тока, за това къде да отидат и коя улица да блокират, за да се създаде напрежение. Това са планове на скрити центрове, които целят да разбутват държавата.

- Съгласен ли сте с мнението на Борисов, че протестът е само срещу бюджета?

- Бюджетът беше основна тема, но протестът е срещу цялото управление на страната.

- Различен ли е този протест?

- Различен е с това, че имаше повече младежи. Напоследък това липсваше. Младежите бяха доста дизинтересирани, но навярно сега са осъзнали, че сами трябва да си изковат бъдещето и да го направят такова, каквото искат да бъде. Това е хубав знак за България.

- Това младо поколение ще постигне ли повече от поколенията преди него?

- Ще ви кажа, че е задължително. Бъдещето е тяхно. Ако те искат да живеят по този начин, могат да бъдат пасивни, но ако искат да живеят по-добре, както живеят повечето хора в Европа, трябва да се намесят. Никой от старите не може да реши тяхното бъдеще. Младите трябва да вземат това решение.

- Съществуват мнения, че протестът е организиран от интернет маркетинга и че някой инвестира в инфлуенсъри.

- 100 000 човека на протест в София и още толкова из България трудно се постигат с маркетинг. Срещата между Бойко Борисов и Асен Василев беше точно два дни преди събитието. Почти невъзможно е да протестът да е организиран чрез маркетинга.

- Достатъчно ли е изтеглянето на бюджета?

- Ясно е, че той трябва да бъде преподреден. Дори управляващите признаха, че това трябва да се случи. Изтеглянето на бюджета би трябвало да помогне. Трябва да има някаква справедливост. Липсата на справедливост в това общество я виждаме навсякъде, не само в бюджета. Обществото ни има нужда да стъпи на правилните релси и животът ни трябва да изглежда по-справедлив и нормален. Хората ясно изразиха, че не може повече така да продължава. Или политиците трябва да променят генерално себе си и да чуят какво им казват гражданите, или проблемите за обществото наистина ще стават все повече и повече.

- Очаквате ли предсрочни избори?

- Да, навярно в началото на следващата година.

- Как ще решите проблема със сметосъбирането в район „Оборище“? Кога изтичат договорите в района?

- При нас договорът изтича на 27 декември. Създали сме специално звено, което в момента се занимава с вариантите, които са възможни. Все още не мога да кажа какви са вариантите. В понеделник имаме среща с представителите на Столична община, за да обсъдим как ще се действа. Съществува вариант да търсим помощ от бизнеса, но не и да закупуваме камиони. Напечатали сме специални брошури, за да призоваваме хората да събират разделно боклуците, което както вече е известно, не излиза от джоба на хората. Всички имаме интерес боклукът да се събира и да се изхвърля разделно. Трябват ни малко повече усилия. Разделното събиране до голяма степен би облекчило процедурата, необходимостта и средствата за изнасяне на големия боклук.

- Има ли други предизвикателства за район „Оборище“?

- Предизвикателствата са, че бюджетът влезе твърде късно тази година, след което естествено и Столична община се забави с бюджета. Нашите проекти бяха замръзнали за шест месеца и изведнъж се получи така, че за шест месеца трябваше да свършим това, което иначе вършим за една година. Това е голямо предизвикателство за нас, защото и като ресурс на хора и пари, се минава през сложни обществени поръчки. Забавянето е сериозен проблем не само за нашия район, но и за всички райони.

- В район „Оборище“ има и много паметници на културата, които се рушат. Как се справяте с това?

- За съжаление, да. В много от случаите говорим за стари къщи, които през годините са били на различни собственици. Някои хора са си отишли, други са заминали в чужбина и не са на място. За съжаление нашата уредба не дава възможност на районите да действат там. Това е частна собственост. Ние нищо не можем да направим освен да издаваме предписания за поддръжка със символични глоби. Това прави София да изглежда по този неприятен начин с порутени къщи на някои улици. Отделно самите разпоредби за наемането на помещения са остарели. Когато настаниш социално-слаби семейства в тези сгради на общината, те не ги поддържат. Хората само взимат от тях и когато напускат, си тръгват заедно с мивката и с тоалетната чиния. Ние се смеем, но това не е за смях. С всяко пренаемане става все по-зле и по-зле. Няма достатъчно ресурс тези помещения да бъдат поправени и възстановени, затова Столичния общински съвет трябва да вземе под внимание този проблем и да промени всички правила за отдаването под наем и поддръжката. В много държави по света се знае, че ти ако не си оправиш фасадата на сградата, данъкът ти остава висок. Докато тези, които са си я оправили, имат намаление на данъците. Има най-различни начини, по които могат да се поощрят хората, които оправят фасадите на сградите си. Безобразно е всеки да си санира с различен цвят. Това унищожава визията на града и трябва да се предприемат мерки. Ние сме подали искане към главния архитект да се оеднаквят цветовете. Има няколко одобрени цвята. Това би било голяма стъпка напред. Самите ремонти лежи в ръцете на собствениците, това е тяхна отговорност. Има програми за техническо изследване и проектиране, които позволяват част от парите да бъдат поети от общината.

- Във вашия район са и едни от най-скъпите жилища. До колко евро на квадрат достигат цените?

- В централната част на „Оборище“ сме чували за сделки за около 10 000 евро, което е доста високо, но това са европейски цени, които навсякъде по света могат да се искат.

- Какъв е урокът, който научихте, след като бяхте отстранен от поста си и спечелихте изборите за втори път?

- Аз влязох от медиите в градската политика. Знаех, че е доста кално на тази територия, но не очаквах да е чак толкова мръсно. Мога да кажа, че партиите играят едни политически игри, които не касаят хората. Не работят за хората, а преследват техни интереси. Едно такова отстраняване на кмет и то по административен начин забавя движението и нещата, които се правят в района. Кметът все пак е важната фигура, която взима решения и когато го отстраниш за шест или осем месеца, хората в квартала губят възможности и време. Разбираемо, че политически интереси повлияха на отстраняването ми. Най-накрая се видя, че не съм нарушил закона, но в решението на съда за моето отстраняване пише, че можело в бъдеще да го наруша. Това е абсолютно смехотворно. По тази логика трябва на всички да им вземат книжките, тъй като в бъдеще могат да минат на червено.

- Съжалявате ли, за влизането си в политиката след дългия си професионален път в медиите?

- Влязъл съм градската политика, не в политиката. Има разлика между двете. За мен е важна средата, в която живея и ми се иска тя да се промени. Извън комфорта си съм, но смятам, че има с какво да допринеса, така че не съжалявам.

Нашият гост



Георги Кузмов е кмет на столичния район “Оборище”. Влиза в градската политика със своя дългогодишен опит на високи позиции в международни компании и държавни учреждения. Бил е търговски представител и директор “Бизнес развитие за Европа” на най-голямата фирма в света за локализиране на медийно съдържание. Има над тридесет години опит в сферата на журналистиката и управлението на медии, три от които като директор на Ефир 2. Бил е част от екипа на знакови предавания в БНР и БНТ, както и издател и главен редактор на вестник “Телевизия и радио”, вестник “Хайлайф” и на списанието за реклама и медии “Mediaboxx”, което е първото онлайн списание за времето си у нас.

Завършил е право в Софийски университет “Св. Климент Охридски”. Винаги е бил граждански ангажиран с каузите и политиките, засягащи средата, в която живее. Провеждал е кампании за запазване облика на стара София - за премахването на климатиците от фасадата на Ректората на Софийския университет и запазването на автентичния вид на сградата на Националната опера и балет.