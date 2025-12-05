ЕС има служби, които разследват, но това не спира никого

Случаят с арестуваната за корупция Федерика Могерини, бивш върховен представител за външни отношения на ЕС, е особено интересен.

Виждал съм от първо лице, че тази дребна и средна корупция в Брюксел е изключително масова. Мигел Каниете, комисарят по енергетика в комисията на Юнкер, идваше от семейство, което има огромен петролен бизнес. Същият докато беше евродепутат беше в комисия по земеделие и междувременно имаше дял в земеделски бизнес. Уж си продаде петролния бизнес като стана комисар по енергетика, ама... после даже излезе, че жена му получавала милиони европейски средства за земеделските си бизнеси, докато той е бил в комисията и парламента.

Разберете, че там няма демократичен контрол. Могерини и Каниете - и двамата бяха от социалистите. Някой в България ще си промени ли сега гласа, ако иска да гласува за БСП заради тези два случая? Не. Дори няма да го отчетем като наша отговорност. Нищо, че нашите евродепутати гласуват за или против това.

Случаите са интересни, защото ЕС има ефективен вътрешен контрол, служби за разследване и съд. Често хванатите в такива дела се разследват. Само че това не ги спира.

Това доказва, че полиция, съд и прокуратура могат да ударят корупцията. Само че, ако тя е обща култура и приета от обществото, просто ще продължи. Доста важен урок точно за нас.