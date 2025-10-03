Бедствено положение е обявено в Царево

Затворен за движение е и пътят от гр. Царево през къмпинг "Арапя"

Обявява се бедствено положение на територията на община Царево, съобщиха от общината в публикация във Фейсбук.

В периода от 00:00 ч. днес до настоящия момент са регистрирани изключително големи количества валежи дъжд, паднали за кратко време. Автоматични метеорологични измервателни станции отчитат количества от 225 мм в гр. Царево и от над 410 мм в с. Изгрев, допълват от общината.

След заседание на Общински кризисен щаб се обявява бедствено положение на територията на общината. Днес, 03.10.2025 г. се обявява за неучебен ден за училищата и детските градини.

Социалният патронаж и детска млечна кухня няма да работят през днешния ден и няма да се извършват доставки на храна. Пътят Царево - Изгрев - Малко Търново е затворен за движение. Затворен за движение е и мостът при плаж Нестинарка.

Вече са евакуирани хора от потенциално опасните райони.

Призоваваме гражданите да не излизат и да не предприемат пътувания, написаха от общината.