Потвърден случай на антракс в село Славяново, започват спешни мерки

Вчера беше потвърдена диагнозата антракс и така жителите на село Славяново за пръв път се сблъскаха с това опасно заболяване, което около 20 години не е било регистрирано в Хасковска област.

"Тъй като това заболяване се класифицира като особено опасно, като зооноза, т.е. може да се предава от животните на хората, ние предприехме още в събота, когато получихме от частно практикуващия ветеринарен лекар, обслужващ фермата, незабавни мерки. Беше извършена в неделя ваксинация на възприемчивите животни на стопанството. Както и на свързаната с него ферма. Издадох заповед, с която разпоредих мерки за ограничаване на разпространението на заболяването, която включва и в момента ще се извърши ваксинация на всички възприемчиви животни, овце и говеда в населеното място село Славяново. Ще се извършва ежедневен мониторинг от наши ветеринарни специалисти на здравословното състояние на животните. Също ще бъде свикана днес и общинска епизоотична комисия в град Хармали, където участват и другите органи и служби, които имат отношение към неразпространението на заболяването. Уведомили сме своевременно още в събота здравните власти в лицето на Районната здравна инспекция град Хасково за предприемане на мерки по тяхната компетентност, но все пак искам да успокоя хората, че това заболяване спорадично се появява в нашата страна и при взимане на своевременни мерки не представлява толкова голяма опасност", каза пред БНТ д-р Георги Илиев, директор на ОДБХ-Хасково.

Д-р Илиев обясни, че в засегнатите стопанства има около 200 овце и 100 едри преживни животни.

"В момента извършваме инвентаризация на животновъдните обекти в насиленото място, тъй като ваксинацията ще обхвани овцете и говедата в личните стопанства, така наречения заден двор и във фермите. Предполагам сега по първоначални данни в населеното място има около 500-600 овце и към 200-250 едри преживни животни, които имаме срок до 3 ноември да бъдат ваксинирани. Наложена е възбрана за двете стопанства, където е констатирано заболяването, да влизат и да излизат животни. Също докато си изработи имунитет ваксината, мисля, че в рамките на 14 дни ще се забрани общата паша, излизането на животните на общи водопои и пасища с цел да не се разпространи заболяването."

По думите му заболяването е типична контактна инфекция и обикновено се е разпространява чрез труповете на умрели или болни животни.

"Причинителят е един спорообразуващ микроорганизъм, който попаднал във външна среда, почва и други, образува спори и е много устойчив, понякога с десетилетия, затова при съмнение за антракс е забранено да се отварят трупове с цел да не се разпространява заболяването. Обикновено най-засигнати и с най-голям риск са животновъди."