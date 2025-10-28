Община Варна отличи 17 млади преподаватели в училища и детски градини

Награди за успешен старт в учителската професия присъди за поредна година Община Варна. Носителите на званието „Млад учител“ тази година са 17 преподаватели в училища и детски градини, които бяха номинирани от директорите на образователните институции и оценени от експерти от местната администрация и Регионалното управление на образованието.

Общинските награди се връчват от 2005 г. на млади педагози за всеотдайност към учениците.

„Вашето решение да се посветите на учителската професия съчетава две важни качества - надеждите и смелостта, защото вие сте осъзнали огромната отговорност, която идва с тази професия. Искам да ви благодаря за елемента на себеотрицание във вашия избор - убеден съм, че с вашите качества сте можели да изберете по-егоистично поприще. Благодаря ви, че карате учениците да се чувстват у дома си във Варна, да вписват с гордост в бъдещите си професионални биографии училището, което са завършили. Това е изключително важен елемент от визитната картичка на всеки и е безкрайно важно за нас уменията и знанията, които те ще възприемат, да бъдат предадени по един изключително човечен и съдържателен начин - нещо, което вие сте доказали с работата си дотук“, приветства наградените и.ф. кмет Павел Попов.

С грамоти и парична награда на церемонията бяха наградени 14 училищни преподаватели по различни предмети и трима учители от детски градини. С благодарствени писма общината почете труда на деветима дългогодишни директори на училища във Варна. Приветствие бе отправено и към новоназначените директори на 14 забавачки в града.



