Почина един от доайените на българската борба

На 92-годишна възраст почина Юмер Фикриев, един от доайените на борбата в Разград, съобщиха от Българската федерация по борба. През годините той е бил треньор, старши преподавател и заместник-директор на спортното училище в града.

Под негово ръководство първи стъпки в борбата правят десетки медалисти от световни, европейски първенства и олимпийски игри. Юмер Фикриев е автор на 15 книги, посветени на борбата в Лудогорието, както и организатор и водещ на редица състезания в региона.

През 2023 г. той бе удостоен с отличието „Почетен гражданин на Разград“ за своя принос в развитието на спорта.

Поклонението ще се състои в неделя, 23 ноември, от 13:00 ч. в джамията „Ахмед бей“, а от 14:00 ч. ще бъде погребението в гробищния парк в Разград.

БФ Борба изказва искрени съболезнования на близките и семейството му.

Поклон пред паметта му!