Столична община даде старт на празничния сезон

София с двойно повече празнична украса и инициативи тази Коледа

Столична община даде своеобразен старт на коледните празници в града с откриването на Sofia Christmas Fest – най-голямото коледно градче в столицата, разположено пред НДК. Фестивалът се провежда за четвърта поредна година и отново посреща жителите и гостите на София с богата празнична програма, сцена с музика, разнообразни кулинарни предложения, атракциони и благотворителни инициативи.

“Да бъдем светлина там, където на някого му е тъмно. Вярвам, че силата на нашата общност е в ежедневната грижа и във вниманието, което си даваме един на друг – не само по празниците. Когато сме съпричастни и отворени към нуждите на хората, София става по-топъл и по-човечен град за всички”, каза зам.-кметът Надежда Бачева, която откри фестивала.

И тази година Sofia Christmas Fest и Ротари България обединяват усилия в инициативата „От дете за дете — Стани таен Дядо Коледа“, в рамките на която всеки желаещ може да подари подарък на дете в нужда.

На територията но коледното градче има разположени фермерски пазар с местни производители и арт базар с ръчно изработени подаръци. Фестивалът предлага и множество атракции за малки и големи – огромно виенско колело, коледен карусел, както и ново съоръжение– ледена пързалка за любителите на зимните кънки.

В празничната програма се включиха Елица Узунова, Памела Апси и DJ Namuro. Sofia Christmas Fest ще продължи до 28 декември и се организира от BSG Media с подкрепата на Столична община, Столичен общински съвет, Министерство на земеделието и храните и „Пазари Възраждане“.

Празничният сезон в столицата е белязан от редица тематични базари. Най-старият сред тях – Немският коледен базар, който отбелязва своето петнадесето издание вече отвори врати. .

Предстои да бъдат открити и други тематични базари: На площад „Славейков“ за изкуство, вино и шоколад и пред хотел „Рила“, както и двудневен фестивал Mish Mash Fest Christmas Edition под куполите на Ларгото.

За първа година коледни базари ще отворят и в различни столични райони – сред първите ще бъдат тези в парк „Младост“ и на площад „Плиска“.