Цифров портфейл пази децата в интернет

Експерти обсъдиха начините за защита на непълнолетните

Как да защитим младежите и децата в онлайн среда дискутираха експерти на форум в Дома на Европа в София. Обсъдено бе европейското законодателство, свързано с онлайн безопасността на непълнолетните, както и необходимите мерки на национално равнище в сферата.

Това, което ще обсъждаме категорично не е да спрем употребата на телефоните, а начините да защитим непълнолетните в онлайн средата, каза журналистът Константин Вълков, който бе модератор на проявата.

Ден по-рано Министерството на образованието проведе дискусия по темата. Страната ни планира проверка на възрастта на децата в социалните мрежи. Това ще бъде част от нашия национален цифров портфейл, който трябва да е готов в края на следващата година. Това обяви министърът на електронното управление Валентин Мундров.

“В офлайн среда нещата са доста прости. Стандартната практика изисква документ за самоличност. Затова е резонно да се очакват подобни защитни механизми и онлайн, където рисковете, особено за непълнолетните, са значителни”, каза Валентин Мундров.

“То ще бъде нещо като приложение, което ще пази достъпа до всички останали. Това е технологично решение за ограничаване на достъпа на деца, които са на по-ниска възраст. Но преди това трябва да има решение за ограничаване, трябва да се води разговор”, коментира министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. Той е категоричен, че трябва комплекс от мерки, защото “очевидно имаме зловредно въздействие на социалните мрежи върху развитието на децата и върху детския мозък, и върху съня, и върху най-важните умения. Има и пристрастяващ елемент”.