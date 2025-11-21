Не очакваме проблеми със снегопочистването в София, заяви зам.-кметът Бобчева

Не очакваме да име проблеми със снегопочистването в София, заяви пред журналисти в Столичната община зам.-кметът по екология Надежда Бобчева във връзка със ситуацията с почистването в столицата.

Тя каза, че е направен преглед на цялата снегопочистваща техника, на всички фирми, с които общината има действащи договори. Прегледът показва, че техниката е повече от достатъчно, посочи Бобчева.

По думите ѝ евентуални трудности се очертават единствено в "Люлин" и "Красно село". Там се очаква общинското дружество "Софекострой" да влезе в пълнота и в близките седмици да изпълнява абсолютно всички дейности по договорите и всички задачи, които ще му бъдат възложени, посочи Бобчева.

Относно голямата обществена поръчка за отпадъците в София, Надежда Бобчева каза, че днес вече има нови обжалвания за първа и седма позиция от поръчката, които бяха прекратени миналата седмица.