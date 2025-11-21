Старт на кампанията „Спри и виж детето“

Общопрактикуващи лекари, специалисти и звезди на българския спорт дадоха старт в София на националната кампания „Спри и виж детето“, която поставя във фокуса на общественото внимание опазването на здравето на децата и живота им на пътя.

Организатори на инициативата, която започна в Деня на християнското семейство и ще продължи до края на януари 2026 г., са Лаборатория „Рамус“ и Фондация „Деца на борда“ с подкрепата на Центъра за градска мобилност. Едновременно кампанията стартира и в Ямбол. В хода на инициативата се предвиждат активности и в други градове в страната.

„В Деня на християнското семейство обединяваме усилия около една от най-важните каузи – за живота и здравето на нашите деца. Във фокуса на кампанията е повишаване на информираността за важността на профилактичните прегледи и имунизациите, благодарение на които сме защитени от много сериозни заболявания, както и на опазването на децата на път“, посочи управителят на Лаборатория „Рамус“ доц. д-р Росен Михайлов.

„Децата са нашето бъдеще. Всяка инициатива за тях е инвестиция и в нас“, посочи Владимир Лазаров, директор на дирекция „Маркетинг“ на Центъра за градска мобилност. Милена Захариева, съосновател на Фондация “Деца на борда”, отправи апел всички ние да бъдем отговорни на пътя към себе си и околните. „Нека винаги слагаме колана, защото той пази живота ни. И да не забравяме, че само столчето може да спаси детето ни на път“, добави Захариева.

„Когато детето е болно, болно е цялото семейство“, категорична бе д-р Гергана Николова, обичан от пациентите семеен лекар, заместник-председател на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България и един от експертите на кампанията „Спри и виж детето“. Д-р Николова посочи, че за да е здраво детето, то трябва да е прегледано навреме, да не пропуска профилактичните прегледи и да е имунизирано, защото ваксините спасяват животи.

Олимпийската медалистка Ренета Камберова, световният и европейски шампион по борба Иво Ангелов и златното име на българския футбол Радостин Кишишев подкрепиха инициативата. Откриването на кампанията уважи и адвокат Мария Янева, управител на УС на Фондация „Искам бебе“.