Протестиращи се нахвърлиха на Гроздан Караджов (ВИДЕО)

Вицепремиерът и транспортен министър Гроздан Караджов попадна случайно насред протеста срещу реформата в платеното паркиране в центъра на София. След демонстрация пред Столична община недоволните тръгнаха на шествие и се натъкнаха на Караджов, който по собствените му думи се придвижвал пеша заради тежък трафик, съобщава bTV.

Срещата доведе до напрежение – част от протестиращите го освиркаха и отправиха остри реплики, а полицаи образуваха плътен кордон около министъра. Въпреки това Караджов пожела да разговаря с хората и заяви ясно:

„Аз съм против поскъпването на синята и зелената зона.“ Той обвини „провокатори“, че се опитват да изкривят дебата:

„Чуйте ме добре – недейте да слушате манипулаторите. Това, което се направи за този бюджет, е свръхусилията на всички онези, които плащат данъци“, каза още Гроздан Караджов на протестиращите.

По-рано пред Общината отново се стигна до ескалация – мъж опита да пробие полицейския кордон и да влезе в сградата, настоявайки да говори с кмета. Протестиращите искат реформата за платеното паркиране да бъде отменена – без разширяване и без поскъпване на синята и зелената зона. Протестът бе подкрепен и от Асоциацията на заведенията.