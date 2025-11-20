Поискаха концесионерът на летището в София да започне да плаща

Пътническият трафик е напълно възстановен, заяви вицепремиерът Гроздан Караджов

Министерството на транспорта настоява концесионерът на летище “Васил Левски”-София SOF Connect да започне да плаща пълния размер на дължимата концесионна такса от 1 януари 2026 г. За 2025 г. сумата е близо 40 млн. евро без ДДС. Това стана ясно на среща на вицепремиера и министър на транспорта Гроздан Караджов с изпълнителния директор на SOF Connect Хесус Кабайеро и представители на компанията.

“Пътническият трафик е напълно възстановен и надхвърля предпандемичните нива. Отчетените приходи за периода 2021-2024 г. надвишават прогнозите по финансовия модел от началната дата на концесията и през 2024 г. почти достигат дори стойностите по офертата на концесионера. Реалната оперативна печалба преди данъци надхвърля прогнозната по Covid-модела, а през 2024 г. надхвърля и стойностите по модела от офертата. На практика летище “Васил Левски”-София е в по-добро състояние от това, което концесионерът сам е прогнозирал при подаване на офертата”, аргументира се вицепремиерът Караджов.

Според SOF Connect условията за възстановяване на концесионните плащания не са изпълнени и те могат да предложат по 9 млн. вместо 40 млн. евро на година, а отсрочката да продължи до 2031 г. Концесионерът смята, че резултатите трябва да се гледат на “кумулирана база”, т. е. за целия период на концесията от 35 години. Освен това твърди, че пълното възстановяване на трафика не означава, че “COVID-19 вече не оказва негативно въздействие върху концесията”.

Вицепремиерът Караджов не се съгласи с тези доводи. “Не може изкуствено да се смесват годините на локдаун с годините на възстановяване, за да се създаде илюзия, че балансът не е постигнат. Подобни “еквилибристики” не са предвидени нито в договора, нито в Закона за концесиите”, заяви вицепремиерът.

Гроздан Караджов определи като странно и настояването на SOF Connect държавата да го компенсира със 70-80 млн. евро за предстоящия ремонт на пистата по изисквания на EASA.

Караджов заяви, че очаква в най-кратък срок да се подпише нов анекс със SOF Connect за възобновяване в пълен размер на годишните концесионни плащания от 1 януари 2026 г. Концесионерът трябва да предостави и ясни срокове за ремонта на пистата съгласно изискванията на EASA и за по-бързото построяване на Терминал 3.